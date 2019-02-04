Sarıgül rozeti taktı miting yaptı
CHP’den geçen hafta istifa ederek DSP Şişli belediye başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Mahallesi’nde dün seçim ofisi açtı. Rekor bir oranla seçimi kazanacağını söyleyen Sarıgül’e, DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan DSP rozeti taktı.
Miting havasında geçen açılışta konuşan Sarıgül, iki dönem DSP’den belediye başkanlığı yaptığını belirterek, “DSP benim siyaset ocağım. Biz rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit’in siyasi nezaketi ve siyasi zarafetinden geliyoruz” dedi. Mustafa Sarıgül şöyle devam etti: “Birlikte el ele, kol kola, gönül gönüle muhteşem bir kampanya yapacağız. Sen-ben ayrımı yapmayacağız. Çok barışçıl bir kampanya yürüteceğiz. Bugün bu meydanda kanat çırpan ak güvercinler her kapıya konacak.”
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