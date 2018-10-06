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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İSTANBUL
06.10.2018 - 23:00, Son Güncelleme:

Sarıgül açıkladı: Şişli'ye adayım

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Sarıgül açıkladı: Şişli'ye adayım

Eski Şişli Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül, Şişli Kent Konseyi’nin davetlisi olarak İstanbul Cevahir Otel’de düzenlenen toplantıya katıldı. Salondakilere hitap eden Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu belirterek, yerel seçimlerde rekor bir oyla başkan olacağını savundu.

SIRTIMDAN BIÇAKLANDIM
Konuşması sırasında daha önceki hizmetlerini anlatan bir sunum yapan Sarıgül, şunları söyledi: “Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. Bazılarının da gitme vakti geldi. 48 aydır bütün çalışma arkadaşlarımdan, sivil toplum kuruluşlarından, mahalle muhtarlarımızdan, dernek başkanlarımızdan ricam, kent konseyinin gösterdiği bu duyarlılığı bütün arkadaşlarımızın göstermesini rica ediyorum. Hayatta en zor şey arkadan hançerlenmektir. Hayatta en zor şey vefasızlıktır. Hayatta en zor şey bir kahvenin 40 yıl hatırını saymamaktır. Belediyemizde yıllarca birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma, emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiçbirinizin asla endişesi olmasın. Birlikte Şişli’yi yeni baştan marka yapacağız.”  

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