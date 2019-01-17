Sarı-lacivert ziyaret
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’yi de ziyaret etti.
İstanbul’un en büyük markalarının üç büyük kulüp olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Kulüplerle İstanbul’un işbirlikleri yapması gerekiyor. Bu İstanbul’a değer katacak. Bazen küçük kentler dünyada bir spor kulübüyle bambaşka değerlere ulaşabiliyor. Hazır bu üç marka varken çok güzel işlere imza atabileceğimize inanıyorum” dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da İstanbul markasını güçlendirmek için Fenerbahçe olarak ellerinden gelen katkıyı seve seve yapacaklarını söyleyerek, “Anadolu’da büyük şehirlerin kulüplere nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Daha fazla da sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda dün sabah gerçekleşen görüşmede İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Atatürk takvimi, özel baskı Nutuk, “Karikatürlerle Atatürk” ve “Sivas’ın 108 Günü” kitaplarını hediye etti.
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