Sarı kırmızı ziyaret
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında dün Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti.
İmamoğlu, “Değerli başkan ve yöneticilerin özellikle İstanbul kentinden beklentileri nedir, fikirlerini aldık” dedi. Güngören’i de ziyaret eden Ekrem İmamoğlu 1992 yılında köftecilik yaptığı dükkâna girdi. Bugün tekstil aksesuvarları satılan dükkânda gazetecilere nasıl köfte yaptığını anlatan İmamoğlu, o dönem İstanbul büyükşehir belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan’ı da burada ağırladıklarını söyledi. İmamoğlu İstanbul’da işsiz gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim, 0-4 yaş çocuğu olan annelere de bedava ulaşım vaat etti.
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