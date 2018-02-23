Sarı kantaronun faydaları - Sarı kantaron yağı nasıl yapılır?

Özellikle cilt sorunlarının çözümü için kullanılan sarı kantaron bitkisi ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiye sahip. Tarihi Eski Yunan ve Roma'ya dayanan sarı kantaron o dönemin hekimleri tarafından savaşta alınan yaraları sarmada; yanıkları, çürükleri ve iltihapları tedavi etmede kullanırlardı. Yüzyıllar sonra Kutsal Topraklar’da savaş şiddetlenince Haçlı savaşçıları yaralarını aynı şekilde sarı kantaronla tedavi etmeye devam etti. Orta Çağ’da kalp rahatsızlıkları, sarılık, dizanteri, kanamalar, idrar sorunları ve sinirsel depresyonlar bu bitkiyle tedavi edildi. Ayrıca o zamanda ve sonrasındaki yüzyıllarda sarı kantaron çiçeğinden elde edilen, çürük ve yaralanmaları tedavi eden yağ da çok yaygındı. 17. yüzyıl itibariyle, sarı kantaron Amerikan bitkisel tıbbına dahil olmuştu, yaralar için harici olarak, sinirsel anksiyete ve depresyon içindahili olarak kullanılıyordu.

Sarı kantarona ismini veren güneş sarısı çiçekleri tuhaf bir sırrı barındırır. Narin taç-yaprakları biraz hırpaladığınızda kanıyor gibi görünür. Bu kan kırmızısı sıvı, taçyaprak kenarları boyunca yayılmış olan koyu renkli minik salgı bezlerinden çıkan bir yağdır. Eski zamanlarda “kanayan” bir bitkinin büyük güçlere sahip olduğu varsayılırdı. Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte bu bitki Vaftizci Yahya’yla ilişkilendirilmeye başladı. Bitkinin, Azizin doğum günü olan 24 Haziran ve kafasının kesildiği 29 Ağustos tarihlerinde çiçek açtığına inanılırdı.

Tedavi Amaçlı Kullanımı

Hafif depresyon , Kas ağrıları, Uçuk



Modern bilim atalarımızın bildiklerini doğruluyor. Araştırmacılar 2009’da sarı kantaronun orta ve hafif depresyona etkisiyle ilgili 29 klinik deney yaptılar ve bu bitkinin plasebodan daha güçlü ve en az reçeteyle verilen anti-depresanlar kadar etkili olduğunu; aynı zamanda daha az yan etkiye sahip olduğunu gösterdiler. Sarı kantaron hafif depresyon tedavisinde küresel ölçekte tanınmıştır ve 2007 yılında tüm dünyada 100 milyon dolarlık sarı kantaron satılmıştır.



Anti-depresan ilaçları, âdet öncesi sendromunun şiddetli biçimleri için de kullanılır. Sarı kantaronun etkilerini incelemek için İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde bir deney yapılmıştır. Bu deneyde sarı kantaron verilen kadınların adet öncesi sendromunun belirtilerinde % 50 oranında bir azalma olmuştur. Anksiyete ve depresyonda da gerileme yaşanmıştır. Sarı kantaron yağına genellikle lokal uygulanan bir ilaç olarak bakılır. Çiçekler zeytinyağıyla bir araya getirilip birkaç hafta güneşe bırakıldığında yağın rengi yakut kırmızısına döner. Ağrıları gidermek için deriye masaj yapılır ya da yaralara, yanıklara ve böcek ısırıklarına merhem olarak kullanılır. Temel bilim ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, bu yağın derideki iltihaplara iyi geldiğini ve bakterilerle savaştığını göstermiştir.



Sarı kantaronun virütik enfeksiyonlara olan etkisi araştırılmaktadır. Bitkideki aktif bileşenlerden biri olan hiperisin maddesinin HIV virüsüne ve uçuğa neden olan virüslere karşı etkili olduğu gösterilmiştir.



Kullanım Şekli



ÇAY: 1 çay kaşığı sarı kantaronu 1 bardak kaynamış suya koyun. 5-10 dakika demleyin. Süzün. Günde 1-3 defa için.



TENTÜR: 2 ya da 3 damlayı 1 bardak sıcak suya ya da oğulotu çayına katın.



KAPSÜLLER/TABLETLER: Esas bileşenlerin belirli düzeylerini içeren ürünler üzerine birçok araştırma yapılmıştır. % 0,3 hiperisin ya da % 3-5 oranında hiperforin içermesi önemlidir. Bu ürünler için günlük doz 900-1500 mg arasıdır.



SARI KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?



Bitki çiçeklendiğinde sarı kantaron çiçeklerini toplayın. Cam bir kavanozun içine koyup çiçekleri zeytinyağıyla karıştırın. 2-3 hafta güneşte bekletin. Yağı süzün. Kavanozu karanlık ve kapalı bir ortamda 1 yıl bekletin. Ortaya çıkan karışımı ağrıyan eklemlerinize ve sırt ağrılarınıza masaj yaparak kullanabilirsiniz. Uyarılar Sarı kantaronun kullanımı güvenli görünmektedir. En büyük risk reçeteli ilaçlarla etkleşime girme ihtimalidir. Hamilelik döneminde kullanımının güvenli olduğuna dair bir veri yoktur