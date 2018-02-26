Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Sarı hattın çobanları

    Sarı hattın çobanları

    Rıza ÖZEL - Eray GÖRGÜLÜ
    26.02.2018 - 20:44 | Son Güncelleme:

    TSK dün Afrin bölgesinde Cinderes ve Raco arasındaki bölümü terör örgütünden temizlemek için ‘sarı hat’ta yönelik yoğun top atışını sürdürürken, Hürriyet bu bölgenin tam sınırındaki Akpınar Köyü’ndeydi. İnsansız hava araçlarının (İHA) sürekli üzerinden uçtuğu, top seslerinin yoğun olarak duyulduğu köyde küçükbaş hayvan besleyen 44 çoban bulunuyor. Yaklaşık 2 bin nüfusun barındığı köyde bir okul da var ve çocuklar eğitimlerini normal bir şekilde sürdürüyor.

    Sarı hattın çobanlarıSınıra sıfır noktadaki tepelerde hayvanlarını otlatmaya devam eden çobanlardan Abdülkadir Güder, Rusya, Libya gibi ülkelerde inşaat işlerinde çalıştıktan sonra köye dönmüş.

    HAYVANLAR SESTEN DÜŞÜK YAPIYOR

    Köyünde şimdi mutlu olduğunu belirten Abdülkadir Güder, ekonomik anlamda da bir sıkıntısının bulunmadığını, hayvancılıkla ailesini geçindirebildiğini belirtiyor. Fakat Güder, “Dışarıdan hayvan gelmezse” diye de ekliyor.

    İlk başta yoğun sesten dolayı düşük yapan hayvanlarının olduğunu belirten Hüseyin Kurudal da, “Hayvanlar düşük yapmaya devam ediyor ancak, devletimize bildirmiyoruz. Bizim zararımız devletimizin bu harekâttaki başarısının yanında hiçbir şey değil. Yeter ki, askerimiz bölgede hâkimiyet kursun. Sağ salim, bu harekâtı başarıyla tamamlasın” diyor. Askerlerin zaman zaman kendilerini sınıra yaklaşmamaları konusunda uyardığını ifade eden Ahmet Ergeçer de şöyle diyor:

    “Asker bize bu tepelere hiç çıkmayın diyor. Asker bizim iyiliğimiz, can güvenliğimiz için söylüyor ama ne yapalım mecburuz. Hayvanlarımızı otlatacağımız başka yer yok ki. İlk başlarda hayvanlar ürküyordu, zaptedemiyorduk. Köpekler, üst üste top seslerini duyunca kaçıyordu. Ancak şimdi hayvanlar alıştı, ürkmüyorlar. Rahat bir şekilde otlatıyoruz. Biz de rahatız, bir sıkıntımız yok ama karşı köylerin de tamamen devletimizin kontrolüne geçmesini isteriz. Yanı başımızda terör örgütünü istemiyoruz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Afrin , TSK , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri