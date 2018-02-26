Sarı hattın çobanları

Sınıra sıfır noktadaki tepelerde hayvanlarını otlatmaya devam eden çobanlardan Abdülkadir Güder, Rusya, Libya gibi ülkelerde inşaat işlerinde çalıştıktan sonra köye dönmüş.

HAYVANLAR SESTEN DÜŞÜK YAPIYOR

Köyünde şimdi mutlu olduğunu belirten Abdülkadir Güder, ekonomik anlamda da bir sıkıntısının bulunmadığını, hayvancılıkla ailesini geçindirebildiğini belirtiyor. Fakat Güder, “Dışarıdan hayvan gelmezse” diye de ekliyor.

İlk başta yoğun sesten dolayı düşük yapan hayvanlarının olduğunu belirten Hüseyin Kurudal da, “Hayvanlar düşük yapmaya devam ediyor ancak, devletimize bildirmiyoruz. Bizim zararımız devletimizin bu harekâttaki başarısının yanında hiçbir şey değil. Yeter ki, askerimiz bölgede hâkimiyet kursun. Sağ salim, bu harekâtı başarıyla tamamlasın” diyor. Askerlerin zaman zaman kendilerini sınıra yaklaşmamaları konusunda uyardığını ifade eden Ahmet Ergeçer de şöyle diyor:

“Asker bize bu tepelere hiç çıkmayın diyor. Asker bizim iyiliğimiz, can güvenliğimiz için söylüyor ama ne yapalım mecburuz. Hayvanlarımızı otlatacağımız başka yer yok ki. İlk başlarda hayvanlar ürküyordu, zaptedemiyorduk. Köpekler, üst üste top seslerini duyunca kaçıyordu. Ancak şimdi hayvanlar alıştı, ürkmüyorlar. Rahat bir şekilde otlatıyoruz. Biz de rahatız, bir sıkıntımız yok ama karşı köylerin de tamamen devletimizin kontrolüne geçmesini isteriz. Yanı başımızda terör örgütünü istemiyoruz.”