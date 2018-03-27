Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sarhoş pilot yüzünden 3 gün mahsur kaldılar

    Sarhoş pilot yüzünden 3 gün mahsur kaldılar

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

    Stuttgart havaalanını konuyla ilgili yaptığı açıklamada, havaalanı çalışanının yardımcı pilotun alkollü olduğunu, yürürken tökezlediğini fark etmesi üzerine polisi haberdar etti, polisin ve savcılığını müdahalesiyle uçuşun iptal edildiği açıklandı, yetkililer uçağa kalkış izni vermedi ve yardımcı pilotun lisansı askıya alındı.


    Yedek yardımcı pilot olmadığı için de uçağın uçuşuna müsaade edilmediği ve 106 yolcunun otellere yerleştirildiği bildirildi. Yardımcı pilot ilk olarak geçici olarak gözaltına alındı, serbest bırakılması için 10 bin Euro'luk kefalet ödemesi gerekiyor.

    Havayolu şirketi, yer olmaması sebebiyle yolcuların ancak 3 gün sonra Portekiz'e uçabileceklerini bildirdi. Şirket, üç gün boyunca Stuttgart havalimanında mahsur kalanlardan sosyal medya üzerinden özür dilerken, gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içinde de soruşturma yapılacağını duyurdu.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , uçak , stuttgart havaalanı , sarhoş pilot , sarhoş , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri