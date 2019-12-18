Sardunya nedir? Sardunya Çiçeği bakımı ve çeşitleri

Mis gibi kokusu ve rengarenk görünümüyle evlerin vazgeçilmez çiçeği sardunya hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık. Sardunya bakımını nasıl yapacağınızı, çeşitlerinin neler olduğunu buz yazıda bulabilirsiniz.

Sardunya Çiçeği

Yazın çiçek veren Sardunya, evde saksı içerisinde kolaylıkla yetiştirilme özelliğine sahiptir. Evde yetiştirilmek isteniyorsa, bakımının doğru şekilde yapılması gerekir. Beyaz, kırmızı, mor renkleriyle evleri şenlendiren sardunya, hassas bir yapıdadır.

Arkadaşlığı, huzuru ve güveni temsil eden bu çiçek, en güzel anların da yardımcısı. Saksı içerisinde yetiştirirken bakımını nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, hemen aşağıda yer alan 'Sardunya Bakımı' kısmını da okuyabilirsiniz.

Sardunya Bakımı

Sardunya bakımı en kolay çiçekler gurubunda yer alsa da özen, sevgi isteyen bir çiçektir. Bu yüzden onu evinizin bir köşesine değil, onun istediği, büyüyebileceği yere bırakmanızı tavsiye ederiz. Peki onun istediği yer neresidir?

- Sardunya güneşe çok fazla ihtiyaç duymaz. Bu nedenle sadece sabah güneşinin gördüğü, öğleden sonra gölgelik olacak bir yere bırakmalısınız. Ayrıca rüzgar akımlarının olacağı yerlerden onu mutlaka uzak tutmalısınız.

- Sardunya suya çok ihtiyaç duyan bir çiçektir. İki günde bir kez sulamak onun için yeterli olacaktır. Tabi bu sadece yaz aylarında geçerli. Kışın ise haftada iki kez sulanması yeterli olur. Sardunyayı saksıya koymadan önce, fazla suyun akıp gitmesi için delikler oluşturmayı unutmamalısınız.

- Kış aylarında minimum 12 derecede kalmasına dikkat etmelisiniz. Aksi durumda narin çiçeğini kuruyup gidebilir.

- Toprağını seçerken çok dikkat etmelisiniz. Kaliteli olmasına özen göstermelisiniz. Ayrıca sardunya çiçeğini vitaminlerle beslemeyi unutmamalısınız.

Sardunya Çeşitleri

Sardunya çiçeğinin çok fazla çeşidi bulunur. Bunların bir kısmı vahşi doğada kendine yer edinirken, diğer kısmı genellikle evlerde yetiştirilmek için tercih edilir. Sardunya türleri oldukça fazla olsa bile genellikle şu 4 gurupta yer alır.

- Sakız Sardunya: Kış aylarında 15 derecenin altında bekletilmemeli. Aşırı su sararmasına ve solmasına, susuz kalması kurumasına neden olur.

- Ceylangözü Sardunya: Evlerde sıklıkla tercih edilir. Bakımı en hassas olan sardunya çeşididir. Her detayına dikkat edilmeli.

- Normal Sarduna: Saksı içerisinde evde en fazla tercih edilen sardunya çiçeğidir. Bakımı yukarıda belirttiğimiz gibi olmalıdır.

- Kokulu Sardunyalar: Kokusu en güzel sardunya çeşididir. Güzel kokuya hassas olanlar için en ideal seçim olabilir.

Sardunya Çiçeği Anlamı

Çok farklı çeşitleri bulunan sardunya çiçeğinin anlamı, huzur, güven ve dostluktur. Birine hediye ettiğiniz zaman ona 'her daim yanındayım' mesajı verebilirsiniz. Sardunya çiçeğinin ayrıca sevgiyi ve mutluluğu temsil ettiği bilinir. Saksıda sevdiğiniz kişilere hediye edebilir, onlara karşı 'yanındayım' mesajınızı verebilirsiniz. Sardunya çiçeği hediye ederken, bakımının nasıl yapılacağını karşınızdaki kişiye anlatmayı unutmayın.

Sardunya Çiçeği Faydaları

Sardunya çiçeği, huzur verici bir etkiye sahiptir. Kokusuyla bulunduğu ortamı ferahlatır. Kirli havayı temizler. Daha rahat bir yaşam ortamı sunar. Uğurlu bir çiçek olduğundan, kaldığı eve güzellik, barış ve anlayış katar. Renklerinin canlılığı psikolojik olarak insanda mutluluk hormonunu sargılar. Sardunya çiçeği eski dönemlerde, sevgiliye hediye edilen çiçek olarak kullanılırdı.

Yaprakları yara kapatma için birebirdir. Yağı nemlendirici bir yapıya sahiptir. Yapraklarının suyu cildin gençleşmesine olanak tanır. Stresten korunmak için en güzel dostlardan birisidir. Karaciğer ve böbreğin temizlenmesinde yardımcı olur.

Sardunya Çiçeği Saksı Değişimi

Saksı değişimi yaptığınız zaman toprağını tazelemeyi unutmamalı, yeni saksıda köklerinin dışarıda kalmamasına dikkat etmelisiniz. Saksıda sulama payı mutlaka bırakılmalıdır. Yeni saksıda delikler unutulmamalıdır. Sık sık saksı değişimi çiçeğe fayda değil, zarar verir. Buna çok dikkat edilmelidir.