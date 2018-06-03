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    Sarayın önündeki CHP bayrakları toplandı

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    03.06.2018 - 01:35 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı’daki evinden çıktı. Konya’ya hareket etmek için Atatürk Havalimanı’na geçmeden önce Beylerbeyi Sarayı’na gitti.

    Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na girdikten kısa bir süre sonra Üsküdar Belediyesi’ne ait bir zabıta ekibi geldi. Zabıta ekibi, Beylerbeyi Sarayı önündeki kavşakta bulunan elektrik direğine asılı CHP bayraklarını indirdi.

    Beylerbeyi Sarayı önündeki Abdullahağa Caddesi üzerinde bulunan tüm CHP flamaları toplandı. Ekipler, topladıkları CHP flamalarını zabıta kamyonetine koyup götürdü. Beylerbeyi Sarayı’nda yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan, görüşmesinin ardından Atatürk Havalimanı’na geçip Konya’ya hareket etti.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri , gündem
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