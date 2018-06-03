Sarayın önündeki CHP bayrakları toplandı

Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na girdikten kısa bir süre sonra Üsküdar Belediyesi’ne ait bir zabıta ekibi geldi. Zabıta ekibi, Beylerbeyi Sarayı önündeki kavşakta bulunan elektrik direğine asılı CHP bayraklarını indirdi.



Beylerbeyi Sarayı önündeki Abdullahağa Caddesi üzerinde bulunan tüm CHP flamaları toplandı. Ekipler, topladıkları CHP flamalarını zabıta kamyonetine koyup götürdü. Beylerbeyi Sarayı’nda yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan, görüşmesinin ardından Atatürk Havalimanı’na geçip Konya’ya hareket etti.



