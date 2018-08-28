Sarayburnu'nda can pazarÄ± bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Sarayburnu'nda can pazarÄ± böyle görüntülendi
Fatih Sarayburnu sahilinde bir kiÅŸi denizde boÄŸuldu. BoÄŸulan kiÅŸiyi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve yaÅŸanan panik anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
SARAYBURNUÂ aÃ§Ä±klarÄ±nda denize giren bir kiÅŸi, boÄŸulma tehlikesi geÃ§irince sahilde bulunan 2 kiÅŸi de onu kurtarmak iÃ§in denize girdi. Deniz polisi tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan 3 kiÅŸi ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Denize ilk giren ve boÄŸulma tehlikesi geÃ§iren 50 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸi kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Â hayatÄ±nÄ± kaybetti. BoÄŸulan kiÅŸiyi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve yaÅŸanan panik anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
Sarayburnu'nda saat 13.15 sÄ±ralarÄ±nda denize giren bir kiÅŸi akÄ±ntÄ±nÄ±n etkisiyle dalgalara kapÄ±ldÄ±. Sahildeki 2 kiÅŸi yardÄ±ma koÅŸtu ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Deniz Arama ve Kurtarma BirliÄŸi ekipleri sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen dalgÄ±Ã§lar, denizde Ã§Ä±rpÄ±nan kiÅŸiyi ve onu kurtarmak isteyen iki kiÅŸiyi kurtardÄ±. Denizden Ã§Ä±karÄ±lan 3 kiÅŸi olay yerine gelen ambulanslara konularak Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Denize ilk giren kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan diÄŸer iki kiÅŸinin ise durumunun iyi olduÄŸu bildirildi.Â
YAÅžANAN OLAY KAMERADA
O anlar cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, denize dÃ¼ÅŸen kiÅŸi ekipler tarafÄ±ndan bota konuluyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.
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