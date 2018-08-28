Sarayburnu'nda can pazarÄ± bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Murat SOLAK-YÄ±lmaz BEZGÄ°N / DHA
28.08.2018 - 15:40, Son GÃ¼ncelleme:

Sarayburnu'nda can pazarÄ± böyle görüntülendi

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Fatih Sarayburnu sahilinde bir kiÅŸi denizde boÄŸuldu. BoÄŸulan kiÅŸiyi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve yaÅŸanan panik anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

SARAYBURNUÂ aÃ§Ä±klarÄ±nda denize giren bir kiÅŸi, boÄŸulma tehlikesi geÃ§irince sahilde bulunan 2 kiÅŸi de onu kurtarmak iÃ§in denize girdi. Deniz polisi tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan 3 kiÅŸi ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Denize ilk giren ve boÄŸulma tehlikesi geÃ§iren 50 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸi kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Â hayatÄ±nÄ± kaybetti. BoÄŸulan kiÅŸiyi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve yaÅŸanan panik anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â 

Sarayburnu'nda saat 13.15 sÄ±ralarÄ±nda denize giren bir kiÅŸi akÄ±ntÄ±nÄ±n etkisiyle dalgalara kapÄ±ldÄ±. Sahildeki 2 kiÅŸi yardÄ±ma koÅŸtu ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Deniz Arama ve Kurtarma BirliÄŸi ekipleri sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen dalgÄ±Ã§lar, denizde Ã§Ä±rpÄ±nan kiÅŸiyi ve onu kurtarmak isteyen iki kiÅŸiyi kurtardÄ±. Denizden Ã§Ä±karÄ±lan 3 kiÅŸi olay yerine gelen ambulanslara konularak Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Denize ilk giren kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan diÄŸer iki kiÅŸinin ise durumunun iyi olduÄŸu bildirildi.Â 

YAÅžANAN OLAY KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, denize dÃ¼ÅŸen kiÅŸi ekipler tarafÄ±ndan bota konuluyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

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