'Saraya gelme fırsatı bulamayacaksın'

SONRA KUZU KUZU SARAYA GELDİ

“Biz Türk’üz, Türkiye’yiz be. Bunlar bizi sürekli olarak böyle emir alan vur başına, ne dersen dinlesin, yok. Artık o eski Türkiye yok. Bugün bu Türkiye başka bir Türkiye. Çünkü bunlar hep meyve veren ağacı taşladılar. İçerden, dışarıdan hep sömürdüler. Hep çelmelere muhatap olduk. Ama artık bunlar yıkıldı. Bunları kırdık. Milletimizin bize çizdiği istikametten asla sapmadık. Dik durduk ama dikleşmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta hamdolsun bugüne kadar sizlerin emanetini yere düşürmedik. Gecemizi gündüzümüze katarak ailemizden, evlatlarımızdan, uykumuzdan fedakarlık yaparak ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Şimdi tutmuş çıkmış bu bay İnce, çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkan’ın da aynı şeyleri söyledi, sonra kuzu kuzu saraya geldi. Ama sen saraya gelme fırsatını bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur.



BURASI TEK ADAMLARIN MEKÂNI DEĞİL

O sarayda ben 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Yeni bitirdik. Muhteşem bir salonumuz var. Üstünde muhteşem bir sergi salonumuz var. Garip gurebayı orada ağırlayacağız. 2 bin 500 muhtarımızla beraber Türkiye’ye mesajımızı vereceğiz. Burası kralların değil, burası tek adamların değil, burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırlandığı mekânlardır. Sürekli ben muhtar kardeşlerimi burada ağırladım, ağırlıyorum. Ana muhalefetin adayının daha bu ülkede 18 yaş altı gençlerin ücretsiz tedavi gördüğünden haberi yok. Ne yapayım ben ya? Doğumdan 18 yaşa kadar genel sağlık sigortası var bay Muharrem. Tabi Bay Kemal SSK Genel Müdürü iken durumları biliyorsunuz değil mi? Bunlar böyle. Mekatronik mühendisliği açacağım diyor. Mersin Üniversitemiz dahil ülkemizin pek çok üniversitesinde bu bölümü yıllar önce biz açtık bay İnce. Bu bölümü bitiren, çalışan, ülkemizin kalkınma hamlesine yardımcı olan gençlerimiz bile var. AR-GE’den bahsediyor. Türkiye’de 79 tane teknokent, 900 tane AR-GE merkezi olduğunu bilmiyor. Onlar Türkiye’yi hâlâ kendi bıraktıkları yerde zannediyorlar. Doğru dürüst milletin içine çıkmadıkları, vatandaşın kapısını çalmadıkları, kendi kısır dünyalarına hapsoldukları için Türkiye’nin 16 yılda nereden nereye geldiğini fark etmemişler.



MİLLETİM ŞEKLE DEĞİL İCRAATA BAKIYOR

İkide bir tutturmuş, ‘Ben çiftçiyim, ben hayvancılık yaptım’ diyor. Kafasına bir kasket takmış, o kasketle beraber benim milletimi aldatacağını zannediyor. Yıllar yılı onu yapanlar çok oldu. Bırak sen o kasketi filan. Senin gönlün ne konuşuyor, icraatın ne? Onu söyle. Benim milletim şekle bakmıyor, icraata bakıyor. Yunus ne diyor, ‘Dervişlik olaydı taç ile hırka, biz dahi alırdık otuza, kırka’. Ne olacak, üç beş kuruş ver, al bir kasket. Olay bu kadar basit. Ama 24 Haziran’dan sonra inşallah ülkeyi tanımaları için yeteri kadar zamanları olacak. Şimdi öyle bir ses verelim ki bunların aklı başına gelsin. Tarsus’tan öyle bir haykıralım ki bu gafiller kendine gelsin.”



NEYİN APOLETİNİ SÖKÜYORSUN BE HADDİNİ BİL

Biz Türkiye’yi zenginleştireceğiz diyoruz. Onlar ise yıkacağız, satacağız, işten atacağız, apolet sökeceğiz diyor. Sen neyin apoletini söküyorsun be haddini bil haddini. Afrin’de o kutlu mücadeleyi sürdüren bir komutanın apoletini sökmek... Suçu Malatya’da TESK’in bir iftar daveti var, ben de davetliyim. Sayın Komutan da ilin protokolünde olduğu için o da davetli, orada konuşma yapıyorum. Sayın Komutan da bir yerde alkışlıyor. Ve ‘Siyasi partilerin toplantılarına katılamaz’ diyor. Bay Muharrem o siyasi parti toplantısı değil TESK’in organize ettiği bir toplantı, kendine gel kendine. Ama bunlar bihaber, neyin ne olacağını bilmiyor işte aramızdaki fark bu.



İNCE İNCE BİR ZİYARET YAPIYOR

Bugün 7 Haziran ve 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Ekim’de Diyarbakır’da şu anda içeride bulunan HDP’nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Şimdi bunu kim ziyarete gidiyor? Muharrem İnce, ince ince bir ziyaret yapıyor. Bunun ziyaretini gerçekleştirerek zannediyor ki demokratik bir hareket yapıyor. Bunun adı demokrasi değil bay İnce, bunun adı teröre, teröristlere destek vermektir. Bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel adaletten yana ol.



MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ

MİLLET kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak.









MÜTEAHHİTLERLE SÜRE PAZARLIĞI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Tarsus Turizm Bölgesi ve 600 yataklı devlet hastanesi projelerinin müteahhitleriyle süre pazarlığı yaptı. Erdoğan, 3 yılda bitirilmesi planlanan hastanenin 6 ay önce bitirileceği sözünü aldı. Erdoğan, bunun üzerine, “Bizim işlerimiz erken bitecek. Biz kısa mesafe koşucusuyuz. Anında işi bitireceğiz” dedi.



Erdoğan, daha sonra bir milyar dolarlık Tarsus Turizm Bölgesi’nin müteahhitlerinden projeyi 2.5 yılda tamamlanacağı sözünü aldı. Tarsus’ta tarihi projenin startını verdiklerini belirten Erdoğan, “Bizzat bu projeyi kendim takip ediyorum. Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi’nde yaptığımız yatırım bölge turizmi açısından inşallah bir kırılma noktası olacaktır. Tarsus, Mersin’in Belek’i olacak adeta” diye konuştu.