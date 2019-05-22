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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR- Engin ÖZMEN / DHA
22.05.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu soygunda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

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Türkiye'nin konuştuğu soygunda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın villasında elleri ve ayakları bağlanarak, kasalarından ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizin çalınmasına yönelik 4 günde, aralarında eski hizmetlileri Moldovalı Lulia Dragusan'nın (34) da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Çoğu Moldova uyruklu olan şüphelilerin, profesyonel çete olduğu ve arkalarında iz bırakmamak için büyük çaba sarf ettiği tespit edildi. Öte yandan soygunla ilgili gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi ile bir erkek şüpheli adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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  • Sarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandı
  • Sarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandı
  • Sarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandı
  • Sarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, cumartesi gecesi, yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi girdi. Şüpheliler, Sarar çiftini ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbettikten sonra kasanın anahtarını buldu. Kasa içindeki ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra kurtularak, polisi arayan Sarar çifti, silah zoruyla rehin alınıp, soyulduklarını söyledi. Olayın hemen ardından Vali Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, iş insanı Cemalettin Sarar'ın konutuna giderek, olayla ilgili bilgi aldı.

EMNİYET, ÖZEL EKİP KURDU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı görevlendirirken, emniyet bünyesinde de olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Evde yapılan parmak izi çalışmasının ardından villa çalışanlarının ifadesine başvuruldu. Çalıştığı dönemde akşam saatlerine kadar evde olan, gece ise kendi evine gittiği öğrenilen Moldovalı hizmetçi Lulia Dragusan'nın Yalova'da olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla olayın ilk şüphelisi olduğu tespit edilen Lulia Dragusan, 15 saat sonra gözaltına alınarak, Eskişehir’e getirildi. Dragusan'ın ifadesi ve bağlantılı olduğu kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise villa çalışanlarından Ali Y. (32) ismine ulaşıldı. Ali Y., Eskişehir polisi tarafından gözaltına alındı.

PROFESYONEL EKİP

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili olarak fabrika, konut ve apart otellerin bulunduğu Sümer Mahallesi'ndeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Ayrıca şehir giriş- çıkışında bulunan MOBESE kameraları da geçmişe dönük incelemeye alındı. Şüphelilerin kameralara yansımamak için büyük çaba sarf ettikleri, çalınan ziynet eşyalarının taşınması için hafif ticari araç ve motosiklet gibi farklı araçlar kullandıkları ve çete oldukları tespit edildi.

ROMANYA SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON

Soygunla bağlantısı olduğu ve Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlenen 8 şüpheli, Bulgaristan polisine verilen bilgilerle Romanya sınırında yakalandı. Hafif ticari araçta, 4'ü kadın 8 şüphelinin yer aldığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bulgaristan İçişleri Bakanı ile telefonda görüşmesinin ardından 4'ü kadın 8 kişi, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Moldova uyruklu Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P. olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltı işleminin ardından Türkiye'nin iade talebi nedeniyle Sofya'da cezaevine konuldu.

Şüphelilerin Türkiye'ye iade işlemleri sürerken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olan Moldovalı hizmetçi Lulia Dragusan ile Ali Y.'nin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın silahlı soygunu soruşturmasında gözaltına alınan Moldova uyruklu Iulia Dragusan (34) ve olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yakalanan Ali Y. (32) emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarar çifti, evinde rehin alınarak soyuldu
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