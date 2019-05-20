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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-İHA
20.05.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Sarar ailesine kâbusu yaşatmışlardı... O ülkede yakalandılar

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Sarar ailesine kâbusu yaşatmışlardı... O ülkede yakalandılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı. Soylu, “Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz bunları yakalattırdık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, “Bundan 2 gün önce Eskişehir'de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine 3-4 kar maskeli hırsızın girmesiyle eşiyle beraber elleri bağlanarak kasaları soyularak ve biraz da darp edilerek hırsızlar oradan kaçtılar. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden. Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanıyla görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" şeklinde konuştu.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Eskişehir’deki silahlı soygunla bağlantısı olduğu değerlendirilen biri kadın 2 Moldova uyruklu şüphelilerin dün Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısından Bulgaristan’a çıkış yaptığı tespit edildi. Bulgar makamlarıyla temas kurularak şüphelilerin yakalanması sağlanırken, Türkiye'ye iade edilmesi içinde işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eskişehirde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin eşi Zehra Sararın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili olarak eski çalışanlarından Iulia D. (34) ile soygunla bağlantılı olduğu belirlenen 1 erkek şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma sürüyor.

Sarar Ailesi dehşeti yaşamıştı... Flaş gözaltı
Sarar Ailesi dehşeti yaşamıştı... Flaş gözaltı

 

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