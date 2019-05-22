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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR(DHA)-AA
22.05.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Sarar ailesine kâbusu yaşatmışlardı... Karar belli oldu

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Sarar ailesine kâbusu yaşatmışlardı... Karar belli oldu

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde darp edip kasayı soydukları iddiasıyla gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi tutuklandı, erkek şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile Ali Y'nin (32) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sarar çiftinin evindeki soygun
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2014'TE ÇALIŞMIŞ

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.  Lulia D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.  Zanlıların, bahçe çitlerindeki telleri demir makasla keserek eve girdikleri belirlenirken, Lulia D'nin ise 2014 yılında Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı öğrenildi.

İLK İFADESİ

Mahkemede kendisini savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Iulia D.nin ’Beni sadece arayıp bilgi aldılar. Böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum’ dediği belirtildi. Iulia D'nin, tutuklama kararını duyunca gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Sarar ailesine kâbusu yaşatmışlardı... Karar belli oldu

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Yalova ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile temasa geçerek zanlıların kaçış yollarının kapatılmasını sağladı.

8 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Türkiye'ye iade edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis, bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

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