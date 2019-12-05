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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
05.12.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Sarallar operasyonunda flaş gelişme

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Sarallar operasyonunda flaş gelişme

SARALLAR olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarla gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Burhanettin Saral'ın aralarında da bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu yapılan 23 şüpheli tutuklama ve adli kontrol talepleriyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin sayı çokluğu nedeniyle üç ayrı nöbetçi mahkemeye bölünerek sorguları tamamlandı.

Sorgusu yapılan şüphelilerden aralarında Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 8 şüphelinin "Örgüt kurma, yönetme", "Silahlı tehdit", "Yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Şüphelilerden 15'i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Sarallar operasyonunda çarpıcı detaylar
Sarallar operasyonunda çarpıcı detaylar
İstanbul merkezli 3 ilde ''Sarallar'' suç örgütüne operasyon
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