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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ceylan SEVER/ İSTANBUL
16.08.2018 - 17:39, Son Güncelleme:

Sarallar ile Şirinler karşı karşıya

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Sarallar ile Şirinler karşı karşıya
Daha önce yaşanan gerginliklerden sonra adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı. (Fotoğraf: Arşiv)

Sarallar ve Şirinler olarak bilinen suç örgütlerinin uluslararası çapta faaliyet gösterebilmek için güçlerini birleştirdiği ancak parada anlaşamayınca 7 kişinin öldüğü olaylara ilişkin görülen davada Saralların lideri Ümit Saral hasta olduğunu belirterek duruşmaya katılmadı. Öte yandan Mehmet Sabri Şirin de müşteki olduğu için katılmak istemediğini iletti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda görülen ilk duruşmanın 4’üncü gününde 21 tutuklu sanık hazır bulunurken Burhaniye, Of, Kalkandere, Kırklareli, Bafra, Edirne’den ve Elazığ’da tutuklu olan sanıklar için SEGBİS bağlantısı yapıldı.
Mahkeme Başkanı, Ümit Saral’ın da tutuklu bulunduğu Bolu Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanması için müzekkere gönderdiklerini ancak cevap verilmeğini,  Saral’ın hasta olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmak istemediğini bildirdiğini söyledi.  Davada müşteki sıfatıyla yer alan Mehmet Sabri Şirin’in duruşmaya getirilmesi için yazılan yazıya cevap olarak da Şirin’in duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçe sunduğu açıklandı.

 MUHTAR DELİLLERİ YOK ETMEKTEN YARGILANIYOR

İddianamede 1 Aralık 2016'da Rize’de bir kıraathanenin taranması sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan olaya ilişkin suç delillerini yok etmekten yargılanan sanıklardan Of Darılı Mahallesi Muhtarı Ferşat Şahin, “Ümit Saral yeğenim olur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Benim bir ilgim yok. Bu hususta bir bilgim de yoktur. Ben yaşanan olayı 3 gün sonra halktan duydum. O tarihte Ümit Saral evimin önüne geldi. İki kişiyle yanıma geldi, ava gideceğini söyledi. Kapıdan görüştük ve gitti” dedi. 

Adliye karıştı Sarallar ve Şahinler birbirlerine girdi
Adliye karıştı! Sarallar ve Şahinler birbirlerine girdi

CİĞERİMİN YARISINI TOPRAĞA KOYDULAR

3 Haziran 2017’de Güngören’de bir kahvehanenin tarandığı olaydan hayatını kaybeden Birol Çakar’ın kardeşi Pınar Çakar, “Benim kardeşim ne Şirinler adındaki örgütle ne de Sarallar adındaki örgütle alakası yoktur. Olayın olduğu yerin iki sokak arkasında oturuyor. İftarı beklerken oyalanmak için dışarı çıkıyor. Merkez camisinde namaz kılıyor, sonra tıraş oluyor. Arkadaşlarıyla oturuyor. Olayın meydana geldiği sokağın başı ve sonu iki araçla planlanarak ustaca bir kapatılmıştır. Tarayarak gelmeye başlıyor. Kardeşim gördüğü anda eğilmiştir bu nedenle çenesinden giren kurşun nedeniyle vefat etmiştir. Benim ciğerimin yarısını toprağa koydular. Kardeşimin 18 yaşında kızı var, boynu bükük. Biz bir buçuk senedir gülmüyoruz, uyumuyoruz. Nasıl uyuyorlar merak ediyorum” dedi.

VÜCUDUMDAN KURŞUNU ÇIKARAMADILAR

Rize’de kalaşnikoflarla taranan kahvehanede bulunduğu sırada yaralanan Hızır Çakır, “Kahvede Abdullah Özkan’la oturmuş çay içiyorduk. Abdullah Özkan’ın düştüğünü gördüm. Sesten dolayı deprem oluyor zannettim. Kahveden dışarıya attım kendimi. Arabanın kaçtığını gördüm. Şahin Akyıldız’ın yaralandığını gördüm. Ben de göğsümden yaralandım. 10 gün hastanede yattım. Vücudumdan kurşunu çıkartamadılar, yaşlıyım. Şikayetçiyim” dedi.
Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile bağlanan Onur Saral, “Ben olay tarihinden önce Ümit Saral’ın kamyon şoförlüğünü yapmaktaydım. Benim bu olaydan bilgim olsaydı zaten girmezdim. Üzerime atılı suçlamaların hiçbiri doğru değildir. Tahliyemi istiyorum, mağdurum. Mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol şartıyla bırakılmak istiyorum” dedi. Diğer tüm sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Savcı mütalaasında mevcut delil durumu, suçun miktarı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme başkanı duruşmayı bitireceğini söyleyerek sanıklardan tahliyelerine ilişkin taleplerini söylemelerini istedi.

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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