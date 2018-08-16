Sarallar ile Şirinler karşı karşıya

Daha önce yaşanan gerginliklerden sonra adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı. (Fotoğraf: Arşiv)

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda görülen ilk duruşmanın 4’üncü gününde 21 tutuklu sanık hazır bulunurken Burhaniye, Of, Kalkandere, Kırklareli, Bafra, Edirne’den ve Elazığ’da tutuklu olan sanıklar için SEGBİS bağlantısı yapıldı.

Mahkeme Başkanı, Ümit Saral’ın da tutuklu bulunduğu Bolu Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanması için müzekkere gönderdiklerini ancak cevap verilmeğini, Saral’ın hasta olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmak istemediğini bildirdiğini söyledi. Davada müşteki sıfatıyla yer alan Mehmet Sabri Şirin’in duruşmaya getirilmesi için yazılan yazıya cevap olarak da Şirin’in duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçe sunduğu açıklandı.

MUHTAR DELİLLERİ YOK ETMEKTEN YARGILANIYOR

İddianamede 1 Aralık 2016'da Rize’de bir kıraathanenin taranması sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan olaya ilişkin suç delillerini yok etmekten yargılanan sanıklardan Of Darılı Mahallesi Muhtarı Ferşat Şahin, “Ümit Saral yeğenim olur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Benim bir ilgim yok. Bu hususta bir bilgim de yoktur. Ben yaşanan olayı 3 gün sonra halktan duydum. O tarihte Ümit Saral evimin önüne geldi. İki kişiyle yanıma geldi, ava gideceğini söyledi. Kapıdan görüştük ve gitti” dedi.

CİĞERİMİN YARISINI TOPRAĞA KOYDULAR

3 Haziran 2017’de Güngören’de bir kahvehanenin tarandığı olaydan hayatını kaybeden Birol Çakar’ın kardeşi Pınar Çakar, “Benim kardeşim ne Şirinler adındaki örgütle ne de Sarallar adındaki örgütle alakası yoktur. Olayın olduğu yerin iki sokak arkasında oturuyor. İftarı beklerken oyalanmak için dışarı çıkıyor. Merkez camisinde namaz kılıyor, sonra tıraş oluyor. Arkadaşlarıyla oturuyor. Olayın meydana geldiği sokağın başı ve sonu iki araçla planlanarak ustaca bir kapatılmıştır. Tarayarak gelmeye başlıyor. Kardeşim gördüğü anda eğilmiştir bu nedenle çenesinden giren kurşun nedeniyle vefat etmiştir. Benim ciğerimin yarısını toprağa koydular. Kardeşimin 18 yaşında kızı var, boynu bükük. Biz bir buçuk senedir gülmüyoruz, uyumuyoruz. Nasıl uyuyorlar merak ediyorum” dedi.

VÜCUDUMDAN KURŞUNU ÇIKARAMADILAR

Rize’de kalaşnikoflarla taranan kahvehanede bulunduğu sırada yaralanan Hızır Çakır, “Kahvede Abdullah Özkan’la oturmuş çay içiyorduk. Abdullah Özkan’ın düştüğünü gördüm. Sesten dolayı deprem oluyor zannettim. Kahveden dışarıya attım kendimi. Arabanın kaçtığını gördüm. Şahin Akyıldız’ın yaralandığını gördüm. Ben de göğsümden yaralandım. 10 gün hastanede yattım. Vücudumdan kurşunu çıkartamadılar, yaşlıyım. Şikayetçiyim” dedi.

Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile bağlanan Onur Saral, “Ben olay tarihinden önce Ümit Saral’ın kamyon şoförlüğünü yapmaktaydım. Benim bu olaydan bilgim olsaydı zaten girmezdim. Üzerime atılı suçlamaların hiçbiri doğru değildir. Tahliyemi istiyorum, mağdurum. Mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol şartıyla bırakılmak istiyorum” dedi. Diğer tüm sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Savcı mütalaasında mevcut delil durumu, suçun miktarı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme başkanı duruşmayı bitireceğini söyleyerek sanıklardan tahliyelerine ilişkin taleplerini söylemelerini istedi.