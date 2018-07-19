Sara hastalığı nedir? Sara (Epilepsi) belirtileri nelerdir?
Sara ya da diğer bir adıyla epilepsi, hastalığın yarattığı etkiyle ağır şikayetlere neden olabilmektedir. Tedavisi için antiepileptik yöntemin uygulandığı sara hastalığının tanılanmasında EEG ve Beyin MR'ı gibi yöntemler kullanılmaktadır. Peki, sara ya da diğer adıyla epilepsi hastalığı nasıl tespit edilir? İşte, o konu hakkında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bazı bilgiler
Sara hastalığı, genelde ani gelişen bilinç kaybı ve bayılma gibi etkilere sebep olmaktadır.
Şikayetleri: Bayılma sonrası kol ve bacaklarda kasılma, dilini ısırma, idrar kaçırma şeklinde olabileceği gibi dalma veya kollarda veya vücutta sıçrama atma olabilir.
Bulguları: Nörolojik muayene bulguları normal olabilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
EEG, Kan Tahlili, Beyin MR’ı yaptırılmalıdır.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:
Antiepileptik tedavi verilmelidir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
İlaçlar düzenli bir şekilde alınmalıdır.
Aç ve uykusuz kalınmamalıdır.
Kola, çay gibi uyarıcı içeçekler içilmemelidir.
Bilgisayara gazla maruz kalınmamalıdır.
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