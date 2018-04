TÜM KALBİMLE GELDİM

“Bugün sana tüm yüreğimle, tüm kalbimle geldim İzmir. Bizim bugüne kadar İzmir’e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum. Kalpten kalbe giden yolları açık etme zamanı geldi. İnşallah bu defa İzmir ile aramızdaki tüm perdeleri kaldıracak, tüm zincirleri kıracağız. İzmir kurtuluşun şehridir. İzmir Gazi Mustafa Kemal’in şehridir. İzmir, demokrasinin, milli iradenin şehridir. İzmir inşallah 24 Haziran’da şahlanışın sembol şehri olarak tarihe geçecektir.



İZMİR’İ İSTİSMAR ETMEDİK

Güçlü ve itibarlı Meclis’iyle, etkili ve istikrarlı hükümetiyle, bağımsız ve tarafsız yargısıyla yeni bir Türkiye’ye ‘Merhaba’ demeye hazır mıyız? 24 Haziran’da gelişmiş demokrasisiyle, geniş temel hak ve özgürlükleriyle, yurtiçi ve yurtdışında güvenliğiyle daha güçlü Türkiye’yi selamlamaya hazır mıyız? Biz bugüne dek birilerinin yaptığı gibi İzmir halkının değerlerini, hassasiyetlerini istismar etmedik. Korku ve tahrik siyaseti ile İzmir üzerine karabasan gibi çökenler bu şehre ne vermişlerdir? AK Parti’nin İzmir’e en küçük zararı, yanlışı baskısı, kötülüğü dokunmuş mudur? Tam tersi 80 vilayetiyle birlikte İzmir’de de demokrasinin temel haklar ve özgürlüklerin, bireysel ve kültürel hakların genişletilmesi için var gücümüzle çalıştık.



PAKET YAPIP GÖNDERİYOR

Erken seçim kararının ilan edilmesinden bu yana 10 günde yaşanan hadiseleri sizler de takip ettiniz. Ana muhalefetin ve onunla aynı telden çalanların nasıl savrulmalar yaşadıklarını gördünüz değil mi? Öyle tezgâh kurmuşlar ki birisi oradan ‘Sar bana 15 mebus’ diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor. Meclis’te bakıyorum arka tarafta milletvekili ağlıyor. Niye ağlıyor? Ya kendi yuvası orası. Kendi yuvasından genel başkanı onu kovuyor, ‘Git sözde bir parti var, git hadi bakalım.’ Erdoğan’a diktatör diyeceksiniz, diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın. Sen genel başkan olabilirsin ama sen o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. İnternette oyunca bebek siparişi verseniz bu kadar hızlı servis olmaz. Her seçim İzmir’de laiklik nutuku atanların Meclis’te kürsülerini aylarca FETÖ’ye kiraladığını unutmadınız değil mi? İzmir’in artık, CHP’nin ilkesiz ve omurgasız siyasetine teslim olmayacağına inanıyorum.”



LAİKLİĞİN ÖRSELENMESİNE KARŞI ÇIKTIK

Türkiye’yi 15 yılda 3.5 kat büyüttük. Türkiye’de vesayetin, darbelerin, cuntaların tepesine bindik. Türkiye’yi bir avuç seçkin için değil herkes için güven ve zenginlik içinde yaşanılabilir hale getirdik. AK Parti’nin laikliğe bakışı bırakınız bunları Avrupa ülkelerinde dahi takdirle karşılanan bir tanımla vücut bulmuştur. Biz aynı zamanda laikliğin, ülkemizde birilerinin bilinçli olarak ısrarla yaptıkları gibi din düşmanlığı gibi yorumlanmasına ve örselenmesine de karşı çıktık. Tüm inançlara mensup vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilmelerini biz sağladık. Gidiniz Ortodokslardan Katoliğine kadar tüm Hıristiyan ve Musevi cemaatlerine sorunuz, hepsinden de en rahat, en huzurlu en özgür dönemlerini AK Parti iktidarlarında yaşadıkları cevabını alırsınız. Bizde Alevi Sünni ayrımı da yok. Tek kırmızı çizgimiz; ülkemiz ve milletimiz aleyhinde faaliyet yürütülmemesidir. Özellikle terör örgütlerine bulaşılmamasıdır. 15 Temmuz’da milletimizle FETÖ’ye tarihi bir şamar vurduk. CHP’yi bu örgütün saflarında bize karşı yürürken bulduk. CHP yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ’nün borazanı olmuştur. PKK ve PYD’ye kadar milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin sözcüsü durumundadır.



BU SEÇİMLER KIRILMA NOKTASIDIR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, İstanbul Kadın Kolları 5’inci Olağan İl Kongresi’nde şunları söyledi: “Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran. İnşallah bu seçimler, Türkiye’nin bir kırılma noktasıdır. Bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız. Ama muhalefet hâlâ adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. İstanbul yaklaşık 9.5 milyon seçmeniyle 24 Haziran’ın da belirleyicisi olacaktır. Bilindiği gibi, 2017 halk oylamasında İstanbul’da yaklaşık 4.5 milyon oyla yüzde 48.6 düzeyinde bir ‘evet’ oranına ulaşmıştık. O zaman, açık söyleyeyim, üzüntülüydüm. AK Parti için İstanbul’un çıtası, çok daha yüksektir. Buradaki oyumuzun üzerine 1- 1.5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum.



DEMOKRASİ, ADALET, HUKUK

Çocuklarımıza bırakmak istediğimiz bir ülke fotoğrafı var. Bu fotoğrafta yokluğa, yoksulluğa, yasaklara, baskıya, zulme, haksızlığa, adaletsizliğe, esarete yer yoktur. Bizim büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafımızda sadece demokrasi, adalet, temel haklar ve özgürlükler vardır.” / Özgür ALTUNCU / İSTANBUL



HAVALİMANINDA SÜRPRİZ BULUŞMA

KKTC’den İstanbul aktarmalı ABD’ye dönen Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde bir araya geldi. Görüşme samimi bir havada gerçekleşti. Görüşmenin ardından Sancar, THY uçağıyla Chicago’ya hareket ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin il kongresine katılmak için İzmir’e gitti.