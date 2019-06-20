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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

‘Saplantılı aşıktan’ şok sözler: Bayıldı sandım ölmüş…

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‘Saplantılı aşıktan’ şok sözler: Bayıldı sandım ölmüş…

İzmirli Gamze Ceylan’ı İstanbul’a çağırıp otomobilde vurarak öldüren saplantılı aşığı Hakkı D. mahkemede ağız değiştirdi. Silahın Gamze’nin panikle koluna sarılmasıyla yanlışlıkla ateş aldığını belirten Hakkı D, “Bayıldı sandım ama ölmüş” dedi.

İzmir Karabağlar'da yaşayan Gamze Ceylan (31), geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da İstanbul'da kendisine duygusal yakınlık hisseden evli ve 4 çocuk babası emlakçı Hakkı D'nin (58) otomobilinde başından tek kurşunla vurularak öldü.

Yeni Asır’dan Metin Burmalı’nın haberine göre; Genç kızın kendisine 750 bin lira borcu olduğunu belirten Hakkı D. savcılıktaki ifadesinde iş ortağı olduklarını, aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu ancak olay günü silahın torpidodan alıp beline koymak isterken kazara patladığını öne sürdü.

MAHKEMEDE DÖNDÜ

Müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan ve ilk kez hakim karşısına çıkan Hakkı D, savcılıktaki ifadesinin aksine mahkemede ağız değiştirdi. Daha önce arasında duygusal yakınlık olduğunu söyleyen Hakkı D, "Ben aramızda duygusal yakınlık oldu demedim. Bana duygu sömürüsü ile yaklaştı dedim. Daha önceki ifademe yanlış geçmiş. Torpidodaki silaha da 'Beni herkese rezil ettin. Al vur beni, öldür' demek için uzandım. Gamze'nin korkup koluma sarılmasıyla silah ona doğru döndü, kazara ateş aldı.

Frene basınca kafası aşağıya düşmüştü. Korkudan bayıldı sandım ancak kan aktığını gördüm" dedi. Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı ise, "Müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan sanık suçtan kurtulmak ve haksız tahrikten ceza indirimi almak için emniyet ifadesi ile duruşmada tamamen çelişkili, ezberlenmiş bir savunma yapmaktadır. Sanıktan para alan genç kızın hesabında hiç mi para olmaz? Sanık kızın ailesini ölümle tehdit ettiği için İstanbul'a gitmiş. Silah torpido da hazır. Tasarlayarak, canice hisle işlenmiş bir cinayet. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerekir" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

SENET İMZALATTI

Acılı baba Ahmet Ceylan, sanığın kızına zorla senet imzalattığını ancak para vermediğini ifade etti. Anne Fatma Ceylan da, sanığın yalan söylediğini dile getirerek, cinayetin de bilerek ve kasti işlendiğini söyledi.

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