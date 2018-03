'Sapıklara cesaret veren iklim ortadan kaldırılmalı'

GÖZYAŞLARINI UNUTMADIK

“İNSANLARIN arasındaki her türlü ayrımcı dil, cinsiyet ayrımı sunidir. Buna rağmen kadınlara yönelik ayrımcı davranışlar hiç eksik olmamıştır. Evlatlarının en mutlu günlerini uzaktan seyretmek zorunda bırakılan annelerin gözyaşlarını unutmadık, unutmayacağız. Çünkü onlar bizim azmimizi, kararlılığımızı arttırmıştır ve arttıracaktır. Okulunda olduğu gibi işyerinde ve hatta sokakta taciz edilen kadınlarımızın yürek acısını unutmadık. Yaşanan birtakım hadiseler sebebiyle bugünlerde kadına şiddeti konuşuyoruz öyle değil mi? Eğer kadın meselesini tüm boyutlarıyla konuşacaksak önce samimi olmamız gerekir.



ESAMİLERİ OKUNMUYOR

Kadınla erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi, kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır. Bir anneyi evladının yemin törenine dahi almamaya kalkarsanız milletin vicdanında onarılmaz yaralar açarsanız. Bugün Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar kadın hakları bakımından da ileri düzeydedir.



Milletimize o zulümleri yaşatanların hiçbirinin artık bu ülkede esamisi dahi okunmuyor. Ama kadınlarımız hayatın her alanında dimdik ayaktalar. Erkek ve kadın arasındaki üstünlük tartışması beyhude bir tartışmadır. Bugün dünyada kadın hakları diye ortalığı inletenlerin siz hiç Suriye’deki Doğu Guta’da son birkaç ayda katledilen binlerce kadın için tek bir söz ettiklerini duydunuz mu? Suriye’de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 1 milyon insanın alçakça katledilmesi karşısında kıllarını kıpırdatmayanların kadın hakları sözlerinin ne anlamı olabilir?



BUNLAR SADECE ŞOVMEN

Akdeniz’in karanlık sularında kaybolup giden on binlerce kadın ve çocuğun arkasından timsah gözyaşının döküldüğünü gördük. Bunlar sadece şovmen, şovmen. Asla kadın hakları savunucusu değil. Srebrenitsa’daki o katliam sırasında ‘Çocukları küçük mermilerle öldürürler değil mi anne’ diyen o sabiyi ve annesini duymayanların kalplerinde insana dair hiçbir sevgi filizleniyor olamaz. Ülkemizde kadınlara yönelik şiddetle özellikle de kadın cinayetleriyle ilgili haberler şahsen beni fevkalade rahatsız ediyor. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı böyle bir muameleyi reva gören kişinin insanlıktan nasibini almadığına inanıyorum. Hele hele çocuk istismarı asla düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Hem kadınlara hem de çocuklara saldırıların izini inancımızda ve kültürümüzde arayanlar kesinlikle art niyetlidir. Bu tür eylemler birer insanlık suçudur. Bazılarının çıkıp tamamen popüler olmak amacıyla kavramları eğip bükerek, özünden saptırarak, asıl mesajı gizleyerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunlar üzerinden dinimizi ve kültürümüzü karalamaya kalkanların derdi de ne kadınlar ne de çocuklardır. Onlar üzüm yemenin değil bağcıyı dövmenin peşindeler. Onlar milletin inancıyla ve değerleriyle hesaplaşmanın derdindedir. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inanç kadına şiddeti veya kötü muameleyi tavsiye edebilir mi? Öyleyse çözmemiz gereken mesele birtakım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da birlikte yapacağız. Son dönemlerde karşımıza sıkça çıkan haberler, kadına yönelik şiddet ve çocukları hedef alan tacizler konusunda milletimizde ve medyada oluşan hassasiyetin bir ifadesidir. Şiddet ve istismar eylemleri artık ne milletimiz ne de devletimiz tarafından görmezden geliniyor.”



İTTİFAK YORUMU: BİR ÇUVAL ÇÜRÜK YUMURTA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, güvenlik ittifakı konusunda isim vermeden CHP ve SP’yi eleştirerek, “İyot gibi hepsi ortaya çıkıyor. Kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:



“Şu son Afrin hadisesi, son rakamı aldım. Şu anda 2 bin 960. İnşallah bu akşama kadar o 3 bini aşar. Dağ taş demeden Mehmedimiz, Mehmetçik’imiz ilerlemeye devam ediyor. Nasıl ki El Rai, Cerablus, El Bab, buradaki 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldıysak inşallah Afrin’de de 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına alacağız. Şu anda 720 kilometrekare kontrolümüz altında. Afrinli kardeşlerimiz istiyoruz ki bir an önce onlar da vatanlarına, evlerine dönsünler. Biz işgalci değiliz. Bu zalim, terör devletinin başındaki Esed’in olduğu bir yere bizler o mazlumları kurtarmak için gidiyoruz. İnşallah kısa zamanda o da Allah’ın izniyle son bulacak. Şu anda o şehitlerimiz Allah’ın izniyle boşuna şehit olmadılar. Ama onların kanı yerde kalmadı, kalmayacak.



Türkiye artık bir ittifakın içinde. İnşallah bu ittifakımızı sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilirler. Sakın ha, onlara da fırsat vermeyeceğiz. Şimdi kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensuplarıyla şu anda ana muhalefet nasıl kol kola vermeye başladılar görüyorsunuz değil mi? O bakımdan çok iyi oluyor. Şu anda bunlar, her şeyleriyle ortaya çıkıyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Şunu unutmayın, bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.”