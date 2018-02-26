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    Sapık hademeye rekor ceza: 572 yıl

    İsmail SAYMAZ
    26.02.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

    İmam hatip ortaokulunun pansiyonunda 18 çocuğu istismar eden hademeye yargı tarihinin en ağır cezası verildi. Mehmet Sait Güler 572 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Sapık hademeye rekor ceza: 572 yılADIYAMAN‘da hizmetli olarak görev yapan Mehmet Sait Güler 2012’de Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne atandı ve 14 Ekim 2016’ya kadar bu görevde kaldı. Güler Kasım 2013-Şubat 2015 tarihleri arasında lisenin üçüncü katındaki pansiyonda öğrencilerle birlikte konakladı. Yasak olmasına rağmen öğrencilerle aynı yatakhaneleri paylaştı. Gece kimi öğrencilerin yanına yatarak veya hafta sonları temizlik gerekçesiyle yurdu boşalttırıp birlikte olacağı çocukları yurtta alıkoyarak istismarda bulundu. Kimi çocuklara kaloriferi yakma bahanesini göstererek, kazan dairesi veya lavaboda tecavüz etti. Şubat 2015’ten tek tek ya da birkaç kişilik gruplar halinde eve götürdüğü öğrencilere tecavüz etti. Bu süreç boyunca öğrencileri elle taciz ettiği, porno film izlemeye mecbur bıraktığı, sigaraya alıştırdığı, tehdit ettiği ve dövdüğü anlaşıldı.

    ‘KAMU GÖREVİ NÜFUZUNU KÖTÜYE KULLANDI’

    Tecavüzün ortaya çıkması üzerine Güler tutuklanarak cezaevine kondu. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dün karara bağlandı.Güler mahkemedeki ifadesinde, “Yalan yanlış beyanda bulunuyorlar. Çocuklara baskı kuruyorlar. Bulmuş benim gibi kerizi , üzerime suç atıyorlar” dedi. Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri üst hadden ceza istedi.

    Güler’e ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, ceza arttırımına giderek, 18 yıl hapis verildi. Bu suçunu insanların toplu yaşama zorunluluğu bulunan alanlarda işlemesi ve kamu görevinin sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak gerçekleştirmesi nedeniyle ceza 27 yıla çıkarıldı. Suçu cebir ve şiddet kullanarak, zincirleme halde işlediği için de 50 yıl 7 ay 15 güne yükseltildi. Cezada indirime gidilmedi. Üst sınır 30 yıl olduğundan Güler’e istimar ettiği 18 çocuk için toplamda 540 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘müstehcenlik’, ‘şantaj’ , ‘tehdit’ ve ‘yaralama’ suçlarından aldığı ceza ile toplam 572 yıl hapis cezası aldı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Mehmet Sait Güler , adıyaman , son dakika
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