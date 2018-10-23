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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSMAİL SAYMAZ
23.10.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Sapığa Yargıtay indirimi!

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Sapığa Yargıtay indirimi!

Erzurum Oltu’daki bir öğrenci yurdunda 2 erkek çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan idareci Mehmet Sıddık Çiçek’e 26 yıl hapis cezası verildi. Fakat Yargıtay eylemlerine devam etme imkânı varken sonlandırdığı gerekçesiyle Çiçek’e daha düşük bir ceza verilmesini istedi.

F.M. adlı erkek çocuğun şikâyeti üzerine Suffa Vakfı’na ait erkek öğrenci yurdunda 2011-2014 yılları arasında idareci olarak görev yapan Mehmet Sıddık Çiçek’e (50) soruşturma açıldı. F.M., ifadesine, 2014 yılında biri mescitte olmak üzere, Çiçek tarafından iki kez istismara uğradığını ileri sürdü. F.M.’nin anlatımları doğrultusunda R.Ö. adlı mağdura da ulaşıldı. Bugün 20 yaşında olan R.Ö., Çiçek’in istismarlarını anlattı. Adli tıp muayenesinde R.Ö.’nün ruh sağlığının bozulduğu anlaşılırken, duygusal bir tavır sergilediği, gözlerinin dolduğu ve sorulara cevap vermediği ifade edildi.
Hakkındaki iddiaları reddeden Çiçek’e Oltu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava 19 Ocak 2017’de bitti. Mahkeme Çiçek’e, R.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle 13 yıl 10 ay 25 gün, F.M.’ye yönelik eylemleri nedeniyle de 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, kararın onanmasını istedi.

3 YILA İNEBİLİR

Fakat Çiçek’in itirazı üzerine Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi 2 Temmuz 2018’de, R.Ö. ile ilgili kararı bozdu. Çiçek’in “eylemlerine devam etme imkânı varken sonlandırması, eylemlerin gerçekleşme şekli, yeri ve zamanı dikkate alındığında eylemlerin çocuğun basit cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı” iddia edilerek, lehine hükümlerin uygulanması istendi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, bozma kararına uyduğu takdirde Çiçek’e verilecek ceza, 3 ile 8 yıl arasında olacak. Ceza Dairesi ilk kararında direndiği takdirde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gidecek.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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