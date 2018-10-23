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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) 
23.10.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

'Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri yoğun bakımda'

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'Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri yoğun bakımda'

BURSA'da, Gülşen ve Ekrem Gürbüz çifti, 40 günlük ikizleri Ebrar Ezgül ve Eray Taha'yı, göbek bağındaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye götürdü. Hastanede fenalaşan ikizlerden Ebrar Ezgül, aynı gün yaşamını yitirirken, Eray Taha yoğun bakıma alındı. Savcılık, Ebrar Ezgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Anne Gülşen Gürbüz, "Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri de yoğun bakımda. Eğer bir suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde oturan Gülşen ve Ekrem Gürbüz çifti, 12 Eylül 2018 tarihinde dünyaya gelen ikizleri Ebrar Ezgül ve Eray Taha'yı, geçen cuma günü sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktor, iddiaya göre, ikizlerin göbek bağının olduğu bölümde iltihaplanma olduğunu, gerekli tedaviyi uyguladığını söyleyerek ailenin 2 gün sonra nöbetçi olduğu Bursa Devlet Hastanesi'ne bebeklerini tekrar getirmelerini istedi. Ailenin pazar günü hastaneye götürdüğü ikizlere bu kez iddiaya göre, bronşit başlangıcı tanısı konuldu. Tedaviye alınan ikizlerden Ebrar Ezgül, aynı gün fenalaşıp yaşamını yitirirken, Eray Taha yoğun bakıma alındı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda, Ebrar Ezgül'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Daha sonra da Ebrar Ezgül, toprağa verildi.

BABA: SERUM VERİLDİ, FENALAŞTILAR

Baba Ekrem Gürbüz, ikizlerinin, serviste serum verildikten sonra fenalaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Hemşire, Eray Taha'ya serum taktıktan sonra Ebrar Ezgül'e serum taktı. Bu sırada Eray Taha rahatsızlanmaya başladı. Çocuğa baktığımda yüzü morarmıştı. Hemşireye 'Çocuğa bir şey oldu' dedim. O da bana 'Boğazına süt kaçmış olabilir, yan yatır' dedi. Yan yatırdığımda Eray Taha bilincini kaybetti. Hemşire apar topar müşahede odasına götürdü. Arkasından gittik, bizi odaya almadılar. Bu arada Ebrar Ezgül odada kaldı. Onu almaya gittim, bir baktım o da aynı şekilde. Hemen kızımı aldım müdahale odasına götürdüm. Daha sonra kapıyı kapattılar. Sonra doktorlar geldi. Kapı deliklerinden baktığımda kalp masajı yapıp, oksijen veriyorlardı. Doktorlar odadan çıktıktan sonra başka hastaneye sevk edeceklerini söylediler. Ambulansın içinde de müdahale ettiler. Bu sırada hemşirelerden biri 'Şükür, bir tanesi gözünü açtı' dedi. Eray açmış gözlerini. Kızım da büyük ihtimal orada vefat etti. Eray Taha, yoğun bakımda şu anda. Makinelere bağlı. Daha hayati tehlikeyi atlatmamış. Bu şekilde bekliyoruz. Allah oğlumu bize bağışlasın."

Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri yoğun bakımda

ANNE: SUÇLU VARSA CEZALANDIRILSIN

Anne Gülşen Gürbüz de çocuklarının neden fenalaştığını bilmediğini söyleyerek, "Verilen o ilaçlardan mı, o serumdan mı bilmiyorum artık, damarı mı tıkandı yavrumun? Bize herhangi bir şey söylemediler. 'Süt kaçmış olabilir, mamadan olabilir' dediler. Ben mamayı gece yarısı verdim. Sabah Eray'a vermiştim ama Ebrar'a vermemiştim. Anne sütüne doymadı kızım. Allah'ım bana yaşattı, kimseye yaşatmasın. Hiçbir şeyleri yoktu. Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri de yoğun bakımda. Eğer bir suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızımın hiçbir şeyi yoktu. Sadece hafif öksürmesi vardı. Daha 40 günlüktü. Doymadım yavruma" dedi.

Hastane yetkilileri de olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (23.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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