Sapanca’daki vahşette hayvanseverler şikayetlerinden vazgeçti

Sakarya Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde geçen hafta bir yavru köpek veteriner Sevin Özyuva ve hayvansever Nuray Ersoy tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde bulundu. Hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesik haldeki köpeği tedavi için hayvan hastanesine götürdü. Köpeğin, yaralı haldeki görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından ölümü, yurt çapında her kesim tarafından tepki ile karşılandı.

Olayın ardından köpeğin bulunduğu bölgede yol kenarındaki otların temizlerken yavru köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun komasına neden olduğu iddiası ile kepçe operatörü İlhan M. gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgulanan İlhan M., ifadesinde, "Suça konu olarak çalıştığım yerde 3-4 köpek gördüm. Çalıştığım bölgedeki çukurları dolduruyordum, ancak köpeklere zarar vermedim. Ben yol kenarındaki çukurları doldurup otları temizliyordum. Suçsuzum " dedi.

İlhan M.'nin avukatları Handan Durdu ve Hüsamettin Çömlekçioğlu'da, savunmalarında köpeğin 4 ayağının ve kuyruğunun kepçe tarafından kesllmiş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia ederek, müvekkillerinin serbest bıraklımasını talep etti. Mahkeme ise somut delillerin bulunduğunu belirterek kepçe operatörü İlhan M.'yi tutuklandı.

Türkiye'nin 1 haftadır konuştuğu yavru köpeğin ölümü ile ilgili dün ise önemli bir gelişme yaşandı. Köpeği bulan ve o çevredeki hayvanları besleyen veteriner Sevin Özyuva ile hayvansever Nuray Ersoy, Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer'e verdikleri ifadelerinde tutuklu kepçe operatörü İlhan M.'den şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

Her iki hayvansever ifadelerinde şunları söyledi: "Olayın gerçekleştiği Sapanca Hacımercan ilçesinde bulunan yolda ve çevresinde yetişkin ve yavru hayvanların yeme içmelerini, tedavilerini, bakımlarını üstlenmekteyiz. Bu işlemleri uzun süredir ve düzenli olarak yaptığımızdan ötürü hayvanları sahiplenmiş bulunmaktayız. Bahse konu olayın gerçekleştiği yerde yaralanan ve sonrasında ölen köpeğin iş makinesi kullanan kişi tarafından kasıtlı bir şekilde zarar verildiğini düşünmemekteyiz. Bu kişinin ihmali sonucunda bu olayın gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Bu şahıstan şikayetçi değiliz" dediler.

İki hayvanseverin şikayetlerinden vazgeçmelerinde, tutuklu kepçe operatörü İlhan M.'nin avukatlarının hayvanseverlerle görüşmeleri ve müvekkillerinin olayı kasıtlı olarak gerçekleştirmedikleri yönündeki telkinlerinin etkili olduğu öne sürüldü.

Köpeği bulan hayvanseverlerden Nuray Ersoy daha önce yaptığı açıklamada, "Bebek orman yolunda besleme noktalarımdan birinde kardeşleriyle yaşıyordu. Rutin beslemeye gittiğimde yol kenarında otların içinde bu şekilde yatarken buldum. 4 patisi kuyruğu kopmuş hareketsiz yatıyor, annesi de yaralarını yalıyordu. Şok halinde veterinere gittik. Aklımıza ilk gelen bunu bir insanın yaptığı yönünde oldu. Çünkü araç ezse sadece patileri mi kopardı? başka yabani bir hayvan sadece patilerini mi koparırdı? 'Hayır dedik insan yaptı' travma geçirdik. Suç duyurusu için jandarmaya gittik. Jandarma ile birlikte olay yerine gittiğimizde orada oturan bir çift ile karşılaştık, durumu anlattık ve onlardan şu bilgiyi aldık, 'Bugün burada iş makinesi çalıştı' dediler. Hemen bebeği bulduğumuz noktayı jandarmayla inceledik, yol kenarındaki otlar muntazam bir şekilde kesilmiş ve bazı yerlerde de toprak yığınları gördük. Yani kuvvetli ihtimal iş makinesi bebeğin patilerini biçti. Bunu bir insanın yapmaması içimizi biraz rahatlatırken, bebeğin kaderinin bu kadar acı olması hala kalbimizi çok acıtıyor. Sohayko derneğinin himayesinde şu an İstanbul Hayvan Hastanesi'nde" demişti.

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