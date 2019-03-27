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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
27.03.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

'Sapan' cinsi köpek balığını avlayana 1635 TL ceza

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'Sapan' cinsi köpek balığını avlayana 1635 TL ceza

Mersin'de 'sapan' cinsi köpek balığı avlayan balıkçıya 1635 TL para cezası verildi.

Mersin'de balıkçıların ağına 'Sapan' cinsi köpek balığı takıldı. Yunus Emre Polat'ın avladığı 5 metre uzunluğunda ve 450 kilo ağırlığındaki köpek balığı, kent merkezindeki Balık Pazarı'nda büyük ilgi çekti.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, "Bu uzun kuyruk cinsi köpek balığı. 5 metre civarında ve 450 kilogram ağırlığında. Normalde bu cins her zaman çıkan bir köpek balığı değil. 5 yılda bir bize denk geliyor. Bu köpek balıkları normalde palamut, sardalya, uskumru sürülerine geliyor. Ağa takıldıktan sonra tekrar denize atma imkanı yok. Mecbur alıp getiriyorlar. Köpek balığının burnu en hisli olan kısmıdır. Buradaki duyu organları çok gelişmiştir. 5 kilometre mesafeden kokuyu algılayabilir" demişti.

TÜDAV CİMER’E BAŞVURDU

Türkiye’de 1997 yılında deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan kısa adı TÜDAV olan Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı da 14 Mart’ta yayınlanan haberler üzerine nesli tehlike altında olan sapan köpek balığının avlanmasının suç olduğunu bildirerek, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

Başvuruya bugün verilen yanıtta, "Başvurunuz; Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cevaplanmıştır. Başvuru gereği, 14.03.2019 tarihinde ulusal basında yayınlanan haber ve video görüntüleri suç unsuru olarak değerlendirilmiştir. Haberde adı geçen Yunus Emre Polat adlı şahsın 1380 sayılı Su Ürünleri Avcılığı’nın Düzenlenmesi Hakkında tebliğin (2018/19) 3. Maddesi'nde belirtilen hususlara aykırılıkları 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36. Madde j bendine göre idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

TÜDAV yetkilileri, nesli tehlike altındaki sapan köpek balığı konusunda yapılan başvuruya duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

TÜDAV yetkilileri, verilen cezanın yerinde olduğunu, ancak caydırıcılık amacıyla, yasal düzenleme yapılarak cezaların artırılmasının yerinde olacağını da belirtti.

Sapan cinsi köpek balığını avlayana 1635 TL ceza

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