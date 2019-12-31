Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı

Olay, saat 09.30 sıralarında Adalet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi. Müteahhitler Emrah G. ile Hasan O. iddiaya göre, borç - alacak yüzünden şantiye girişinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, otomobilindeki tabancayı alan Emrah G., rastgele ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken silah seslerini duyan çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 4 el ateş eden Emrah G.'nin elindeki tabancayı aldı.

Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.