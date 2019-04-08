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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA), İHA
08.04.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Şantaj yaparak birlikte olduğu kadınların kabusu oldu

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Şantaj yaparak birlikte olduğu kadınların kabusu oldu

Kocaeli’de tanıştıktan sonra gönül ilişkisi kurduğu kadınlardan fotoğraf ve video ile şantaj yaparak para aldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay 26 Mart günü Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y.(43) adlı kadın, bir süre önce tanıştığı Hüseyin B. (43) adlı şahıs ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Yaşanan birliktelik sonrasında Hüseyin B., çektiği müstehcen fotoğraf ve videolar ile A.Y.’ye şantaj yaparak zorla para talep etti. Hüseyin B.’nin tehditlerine dayanamayan A.Y., kendisine bir miktar para verdi. Ancak Hüseyin B.’nin şantajını sürdürdüğünü gören A.Y. Kocaeli emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şahıstan şikayetçi oldu. 

İhbar üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin B.’nin İstanbul Maltepe ‘de bir panayır alanında olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Gasp Büro ekipler, Hüseyin B.’yi Maltepe’de gözaltına alarak Kocaeli’ne getirdi. Şahsın emniyette yapılan incelemesinde İstanbul’da da birlikte olduğu kadınlara benzer şantajlar yaptığı, aralarında çocuk istismarı, cinsel sarkıntılığın da olduğu 19 ayrı suçtan aranması, hakkında kesinleşmiş 8.5 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. 

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin B., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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