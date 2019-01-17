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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Şantaj parasıyla tekne keyfi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Şantaj parasıyla tekne keyfi

Güzel kadınların resimleri kullanarak oluşturdukları sahte Facebook hesapları üzerinden 40 yaş üstü erkekleri erotik sohbete çekerek elde ettikleri cinsel içerikli görüntüleri yayma tehdidiyle 500 bin TL’lik vurgun yapan 1’i kadın 4 kişilik şantaj çetesi yakalandı. Çetenin çok sayıda mağduru olduğu, kurbanların ailelerinden çekindikleri için şikayetçi olamadıkları belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvuran bir kişi, profil ve fotoğraf galerisinde kadın fotoğrafları olan bir kişiyle sohbetleri sırasında cinsel içerikli videolarını gönderdiğini, daha sonra da bu kişinin şantajına maruz kaldığını söyledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Siber Şube ekipleri araştırma başlattı.

İlk tespitlere göre, çete yaşları 18 ile 22 arasında değişen 1’i kadın 4 gençten oluşuyordu. Çete üyeleri, Facebook’ta farklı kadın isimleri adına sahte hesap oluşturuyordu. Bu hesaplara model ve güzel kadınlara ait hesaplardan fotoğraflar yerleştiriyordu. Daha sonra da yaşları 40’ın üzerindeki erkeklere mesajlar atarak bağlantıya geçiyordu. Sohbetlerde olgun erkeklerden hoşlandıklarına vurgu yapıyorlardı. Sohbeti Facebook Messenger, Snapchat ve Skype benzeri sohbet programları üzerinden devam ettiriyorlardı. Ağlarına düşürdükleri kişilere sosyal medyadan elde ettikleri erotik görüntü ve video gönderirken, hedef kişiden de kendileriyle ilgili cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf istiyorlardı.

Şantaj parasıyla tekne keyfi

GÖZALTINA ALINDILAR

Cinsel içerikli video ve fotoğrafın gönderilmesinin ardından şantaj başlıyordu. Parayı vermek istemeyenler aile üyeleriyle tehdit ediliyordu. Görüntü ve fotoğrafları aile üyelerine göndermekle tehdit devam ediyordu. Çete binlerce kişiden 200 ile bin TL arasında para alıyordu. Para veren kişiler tekrar tekrar şantaja maruz kalarak paraları alınıyordu. Polis, mağdur olan çok sayıda kişinin ailelerinden çekindikleri ya da istenen rakamın çok yüksek olmaması nedeniyle şikayetçi olmayı seçmediğini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon kararı alındı.

Şantaj parasıyla tekne keyfi

Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlediği operasyonda, Kerim T.,(18) Umut C.,(19) Hakan K.,(22) ve Ayfer D’yi(20) Esenyurt’ta aileleriyle kaldıkları evlerde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Bilgisayarlarında yapılan incelemede binlerce kişiye ait bilgiler çıktı. Çetenin vurgun paralarıyla çektikleri ‘Akıyoss’ adını verdikleri videoda bulundu.

Şantaj parasıyla tekne keyfi

Çete üyelerinin vurgun paralarıyla tekne gezintileri yaptıkları, eğlence mekanlarında paraları harcadıkları ve lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi. Kerim T’nin bir bilişim lisesinde öğrenci, Ayfer D’nin garson, Hakan K’nın hemşire olduğu belirlenirken, Emniyetteki sorgusunun ardından ‘Şantaj’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla savcılığa çıkarılan 4 kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 4 kişi hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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