"Şansölye ile mi görüşseydik"
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara ve İstanbul başta bazı baroların yaptığı olağanüstü seçimli genel kurul çağrısına dün “10 baromuz olursa olağanüstü genel kurula gideriz” yanıtı verdi.
22 Eylül’de 79 baro başkanını Ankara’ya çağırdıklarını belirten ve 3 ay önce TBB Genel Kurulu’nun yapıldığını vurgulayan Feyzioğlu, “3 ayda ne değişti de tekrar genel kurul isteniyor? 3 ayda değişeni söyleyeyim. Yargı Reformu Strateji Belgesi somutlaştı” dedi.
Feyzioğlu, adli yıl açılışına katılmasına yönelik eleştirilere ise, “Biz avukatların, stajyer avukatların, 82 milyon vatandaşımızın bin tane sorununu çözmek için Alman Şansölyesi ile mi görüşmeliydik, o zaman mı alkışlanacaktık? Bu sorunları çözmek için İngiliz başbakanına mı gitseydim? Elbette Türkiye’yi kim yönetiyorsa ona gittik, gideceğiz. Gittiğimizde hüsnü kabul gördük mü, gördük. Telaş nedir?” karşılığını verdi.
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