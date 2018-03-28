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    Sansar, 36  tavuğu öldürdü

    İHA
    28.03.2018 - 21:29 | Son Güncelleme:

    Elazığ’da bir kümese giren sansar, 36 tavuğu öldürdü.

    Alınan bilgiye göre, merkez Ataşehir Mahallesinde ikamet eden Servet Özdemir’e ait kümese giren sansar, 47 tavuktan, 38’ini telef etti. Sabah kümese giren Özdemir, 28 tavuğunu kümeste ölü halde buldu. Tavukların eksik olduğu gören Özdemir, kümesin çevresinde yaptığı araştırmada 8 tavuğun ölüsünü buldu.

    Kümese sansar girdiğini belirten Servet Özdemir, “Geçen sene de 20 tavuğumu daha götürmüştü. Bu yıl da geldi. Yine girdi ve katliam yapmış. Bu beni yıldırmaz. Yeniden tavuk alacağım. Elimde 11 tane kaldı" dedi.

    Elinde kalan tavukların da korkudan yumurtadan kesildiğini ifade eden Özdemir, yeni tavuk alarak tekrar kümesini eski seviyesine getireceğini kaydetti.

    Etiketler: gündem
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