Şans Topu'nun 19 Haziran çekilişleri tamamlandı | MPİ Şans Topu sonuç sorgulama
Haftanın üçüncü iş günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te çekilişi yapılan Şans Topu'nun 19 Haziran tarihli sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun 940'ncı hafta sonuçlarının açıklanması ile ikramiye kazandıran talihli numaralar MPİ'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki, bu hafta Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları.
Heyecanla ve büyük umutlarla vatandaşların oynadığı Şans Topu'nda geçen hafta 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 792 bin 546 lira 86 kuruş devretmişti. Peki, 940. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiye sahibini buldu mu? Hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 19 Haziran 2019 MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve ikramiye kazandıran numaralar.
19 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21:15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 19 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
15,16,17,27,28+4
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ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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