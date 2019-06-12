Şans Topu'nda ikramiye haftaya devretti | 12 Haziran MPİ Şans Topu sonuçları
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Şans Topu oyununun 12 Haziran 2019 tarihli sonuçları belli oldu. Noter huzurunda yapılan kura ile Şans Topu'nun 939. hafta çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 792 bin 546 lira 86 kuruş haftaya devretti. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 12 Haziran Şans Topu ikramiye sorgulama ekranı.
Çarşamba günleri çekilişi düzenlenen Şans Topu oyununun 12 Haziran tarihli sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Şans Topu'nun 939'uncu hafta çekiliş sonuçlarının açıklanması ile zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralara ikramiye çıktı? İşte, MPİ 12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları.
Şans Topu oyununun 939. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 792 bin 546 lira 86 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 522 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 236 kişi 433 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 873 kişi 44 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 79 kişi 25 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 729 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 446 kişi 6 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 934 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 764 bin 55 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 848 bin 909 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 473 bin 444 lira 91 kuruş aktarıldı.
12 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurda başlayan çekilişle Şans Topu'nun 12 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
10,16,24,25,33+3
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ŞANS TOPU'NUN 5 HAZİRAN TARİHLİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 5 bin 412 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 165 kişi 481 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 58 kişi 48 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 559 kişi 26 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 57 bin 215 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 904 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 141 bin 175 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Aydın'ın Didim ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 984 bin 312 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 659 bin 32 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 367 bin 465 lira 21 kuruş aktarıldı.
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