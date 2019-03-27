Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandı? | Milli Piyango 27 Mart Şans topu çekilişi
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu 27 Mart çekilişi tamamlandı. Ankara'da yapılan çekilişle Şans Topu'nda şanslı numaralar da belli oldu. Peki herkesin merak ettiği noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu'nda hangi numaralar kazandı? İşte, 928'inci hafta Şans Topu çekilişleri ile ilgili detaylar...
Şans Topu oyununda 928'inci hafta çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından yapılan çekilişle bu hafta Şans Topu'nda kazanan numaralar belli oldu. Peki, Şans Topu çekilişlerinde bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 27 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
21.15'te başlayan haftanın Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 1,8,25,30,33+13
Yorumları Göster
Yorumları Gizle