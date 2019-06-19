Şans Topu'da büyük ikramiye! MPİ 19 Haziran Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Şans Topu'nda bir haftalık bekleyiş sona erdi ve Şans Topu'nun 940'ncı hafta sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş ikramiye kazandı. Peki, hangi Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, MPİ 19 Haziran Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Haftanın üçüncü iş günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te çekilişi yapılan Şans Topu'nun 19 Haziran tarihli sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun 940'ncı hafta sonuçlarının açıklanması ile ikramiye kazandıran talihli numaralar MPİ'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki, bu hafta Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları.
Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 202 kişi 574 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 748 kişi 52 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 860 kişi 30 lira 15'er kuruş, 3 bilen 76 bin 34 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 50 kişi 6 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 104 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 690 bin 209 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 962 bin 312 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 536 bin 604 lira 18 kuruş aktarıldı.
19 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21:15'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 19 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
15,16,17,27,28+4
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ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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