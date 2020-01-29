Şans Topu sonuçlarına göre 901 bin TL sahibini buldu! 29 Ocak Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden erişime açıldı. Noter huzurunda saat 21:15'te yapılan canlı Şans Topu çekilişinin ardından, Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. MPİ tarafından yapılan duyuruya göre Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu kuponu dolduran vatandaşların gözü şimdi 972. hafta Şans Topu ikramiye sonuç sorgulama ekranında. Peki, Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 29 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları ve MPİ Şans Topu kupon sorgulama sayfası.
Şans Topu sonuçları çarşamba Milli Piyango İdaresi tarafından ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından zengin olmak isteyen vatandaşların büyük hayallerle oynadığı Şans Topu sonuçları ve haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesinden açıklandı. Kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenler, 29 Ocak Şans Topu sonuç sorgulama sayfası üzerinden haftanın şanslı numaralarını görüntüleyebilecek. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 972'nci hafta Şans Topu sonuçları ve Şans Topu ikramiye sorgulama ekranı...
Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.
29 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları şunlar oldu;
ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?
Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 939 bin 215 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 54 kişi 1752'şer lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 483'er lira, 4 bilen 3 bin 299 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 639 kişi 25'er lira, 3 bilen 100 bin 460 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 260 kişi 6 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 434 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
Şans Topu kuponları için önemli duyuru
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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