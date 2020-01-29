Şans Topu sonuçlarına göre 901 bin TL sahibini buldu! 29 Ocak Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları çarşamba Milli Piyango İdaresi tarafından ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından zengin olmak isteyen vatandaşların büyük hayallerle oynadığı Şans Topu sonuçları ve haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesinden açıklandı. Kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenler, 29 Ocak Şans Topu sonuç sorgulama sayfası üzerinden haftanın şanslı numaralarını görüntüleyebilecek. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 972'nci hafta Şans Topu sonuçları ve Şans Topu ikramiye sorgulama ekranı...

Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.

29 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları şunlar oldu;

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 939 bin 215 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 54 kişi 1752'şer lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 483'er lira, 4 bilen 3 bin 299 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 639 kişi 25'er lira, 3 bilen 100 bin 460 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 260 kişi 6 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 434 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Şans Topu kuponları için önemli duyuru

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Numara Kaç defa çıktı? En son ne zaman çıktı? 29 167 958. Hafta 15 161 955. Hafta 22 157 945. Hafta 9 153 947. Hafta 23 153 957. Hafta 2 150 943. Hafta 6 148 952. Hafta 5 146 955. Hafta 14 146 958. Hafta 17 146 957. Hafta 24 145 951. Hafta 12 145 954. Hafta 10 144 959. Hafta 13 144 948. Hafta 20 144 943. Hafta 26 143 958. Hafta 19 142 952. Hafta 25 141 948. Hafta 11 141 957. Hafta 8 139 952. Hafta 1 139 959. Hafta 28 139 956. Hafta 18 136 954. Hafta 7 136 948. Hafta 4 132 941. Hafta 27 132 953. Hafta 3 131 957. Hafta 32 131 959. Hafta 16 130 958. Hafta 31 130 957. Hafta 30 129 959. Hafta 33 128 955. Hafta 34 126 959. Hafta 21 121 951. Hafta

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