Şans Topu sonuçları açıklandı... 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama
Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı rakamları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu'nda bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük umutlar yaratan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazanan talihliler çıkacak mı merak konusu oluyor. Peki, Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.
1, 22, 29, 32, 33 + 12
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 345 bin 248 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Antalya'nın Kepez ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 894. hafta çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 932 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 240 kişi 288'er lira, 4 bilen 2 bin 668 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 103 kişi 16 lira 55'er kuruş, 3 bilen 77 bin 493 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 793 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 956 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
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