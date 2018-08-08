Şans Topu sonuçları açıklandı... 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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08.08.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Şans Topu sonuçları açıklandı... 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama

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Şans Topu sonuçları açıklandı... 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı rakamları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu'nda bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük umutlar yaratan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazanan talihliler çıkacak mı merak konusu oluyor. Peki, Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Şans Topu sonuçları açıklandı... 8 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama

1, 22, 29, 32, 33 + 12

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 345 bin 248 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Antalya'nın Kepez ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 894. hafta çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 932 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 240 kişi 288'er lira, 4 bilen 2 bin 668 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 103 kişi 16 lira 55'er kuruş, 3 bilen 77 bin 493 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 793 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 956 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

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