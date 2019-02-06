Şans Topu sonuçları açıklandı... 6 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞans Topu sonuçları açıklandı... 6 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası
GeriGündem Şans Topu sonuçları açıklandı... 6 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.02.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Şans Topu sonuçları açıklandı... 6 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şans Topu sonuçları açıklandı... 6 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 6 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 6 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

3, 11, 15, 17, 23 + 6

Şans Topu sonuçları açıklandı... 6 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 920'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 648 bin 200 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun geçen haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 592 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 734 kişi 88 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 395 kişi 25 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 45 kişi 13 lira 55'er kuruş, 3 bilen 81 bin 855 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 169 kişi 4 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 184 bin 557 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Kütahya'nın Simav ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 160 bin 663 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 860 bin 991 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 480 bin 147 lira 51 kuruş aktarıldı.

ŞANS.TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Aynı viyadükte ikinci kaza: Feci şekilde can verdi

Meteorolojiden tüm yurda uyarı... 3 il hariç...

Binali Yıldırım: 4 vatandaşımızla temas kuruldu

İplik yüklü tır cayır cayır yandı: 1 ölü