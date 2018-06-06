Şans Topu sonuçlarında büyük heyecan sona erdi... 6 Haziran Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve büyük ikramiyeyi temsil eden numaralar açıklandı. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 6 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 378 bin 700 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 2 bin 443 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 336 kişi 225 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 600 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 545 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 620 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 250 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 380 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 524 bin 666 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 5 bin 733 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 561 bin 37 lira 8 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Sancaktepe ve Hatay'ın Antakya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

13, 18, 28, 30, 33 + 13





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 758 bin 246 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 55 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 181 kişi 419 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 914 kişi 34 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 624 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 379 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 503 kişi 6 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 432 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 527 bin 486 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 7 bin 82 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 561 bin 663 lira 75 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.