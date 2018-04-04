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    Şans Topu sonuçları açıklandı... 4 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 21:21 | Son Güncelleme:

    Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa zengin olma umudu yaşatan Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 4 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekilişle birlikte Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçtiğmiiz hafta Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamış ve ikramiye birinci devrini gerçekleştirmişti. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 4 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

    14, 16, 30, 31, 33 + 3

    Şans Topu sonuçları açıklandı... 4 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ŞANS TOPU HAKKINDA

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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