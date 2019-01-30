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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

Şans Topu sonuçları açıklandı... 30 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

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Şans Topu sonuçları açıklandı... 30 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şansı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 30 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu'nda bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 30 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

2, 9, 11, 19, 31 + 11

Şans Topu sonuçları açıklandı... 30 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 919'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyar 358 bin 898 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun geçen haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 756 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 332 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 578 kişi 36 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 522 kişi 16 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 77 bin 844 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 88 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 401 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyar 23 bin 459 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 947 milyon 506 bin 12 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 432 lira 29 kuruş aktarıldı.

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