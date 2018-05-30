Şans Topu sonuçları açıklandı... 30 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 30 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

1, 4, 14, 21, 25 + 12





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Geçen haftanın çekiliş sonuçlarına göre, Adana Seyhan, Ankara Keçiören ve İstanbul Şişli’den 5+1 bilen 3 kişi, kişi başına 252.401,55 TL ikramiye kazandılar. 5 bilen 18 kişi 4.206,70 TL, 4+1 bilen 216 kişi 350,75 TL, 4 bilen 3.331 kişi 30,30 TL, 3+1 bilen 6.660 kişi 19,25 TL, 3 bilen 96.796 kişi 3,65 TL, 2+1 bilen 59.591 kişi 5,90 TL, 1+1 bilen 189.250 kişi 3,60 TL ikramiye kazandılar.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişi 7 ikramiye grubu bulunur. Yaygın ikramiye için uygun olan çekilişte 5+1 bilinme olasılığı diğer çekilişlere göre daha yüksektir. İkramiye kazananlardan;

1+1, 2+1, 3, 3+1 bilenler loto bayilerinden

4+1 bilenler ve 5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.



Şans Topu’nda ikramiye kazananların bir yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler de ödenmez.