Şans Topu sonuçları açıklandı... 27 Haziran Şans Topu MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu'nda bu hafta 6 bilen çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 27 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

19, 21, 22, 23, 24 + 8





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Geçen hafta Şans Topu çekilişinde 5 bilen 25 talihli 3 bin 116 lira 55 kuruş, 4 artı 1 bilen 309 talihli 252 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 848 talihli 27 lira 5 kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 805 talihli 16 lira 65 kuruş, 3 bilen 93 bin 799 talihli 3 lira 90 kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 184 talihli 5 lira 35 kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 267 talihli de 3 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.