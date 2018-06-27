Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şans Topu sonuçları açıklandı... 27 Haziran Şans Topu MPİ sorgulama

    Şans Topu sonuçları açıklandı... 27 Haziran Şans Topu MPİ sorgulama

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 27 Haziran Şans Topu MPİ sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu'nda bu hafta 6 bilen çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 27 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

    19, 21, 22, 23, 24 + 8

    Şans Topu sonuçları açıklandı... 27 Haziran Şans Topu MPİ sorgulama

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Geçen hafta Şans Topu çekilişinde 5 bilen 25 talihli 3 bin 116 lira 55 kuruş, 4 artı 1 bilen 309 talihli 252 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 848 talihli 27 lira 5 kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 805 talihli 16 lira 65 kuruş, 3 bilen 93 bin 799 talihli 3 lira 90 kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 184 talihli 5 lira 35 kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 267 talihli de 3 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

    ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ŞANS TOPU HAKKINDA

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

    Etiketler: 27 haziran şans topu sorgulama , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri