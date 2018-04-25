Şans Topu sonuçları açıklandı... 25 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 25 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama.

5, 14, 18, 26, 30 + 12





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun geçen haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 19, 20, 25 + 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyun planı gereği 4'üncü kez 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 32 kişi 116 bin 226 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 316 kişi 319 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 170 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 508 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 123 bin 273 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 803 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 278 bin 263 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 5 milyon 971 bin 327 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 339 bin 257 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 746 bin 964 lira 35 kuruş aktarılacak.

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