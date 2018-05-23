Şans Topu sonuçları açıklandı... 23 Mayıs Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarının bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu sonuçlarında, bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 23 Mayıs Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 401 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 4 bin 206 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 350 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 331 kişi 30 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 796 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 591 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 250 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 524 bin 13 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 5 bin 637 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 560 bin 891 lira 97 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Adana'nın Seyhan, İstanbul'un Şişli ve Ankara'nın Keçiören ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

6, 9, 10, 24, 27 + 12





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 709 bin 802 lira 70 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 2 bin 87 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 265 kişi 267 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 29 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 853 kişi 17 lira 25'er kuruş, 3 bilen 84 bin 959 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 509 kişi 6 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 333 kişi ise 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 366 bin 3 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 942 bin 160 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 525 bin 778 lira 56 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Adana'nın İmamoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.