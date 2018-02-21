Şans Topu sonuçları açıklandı... 21 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Her hafta yüz binlerce vatandaşın para kazanmasını sağlayan Şans Topu'nda bu haftanın şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 21 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

9, 10, 15, 27, 31 + 3





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 14 Şubat 2018 tarihli 870. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 821 bin 473 lira 22 kuruş ikramiye devretmişti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira 70'er kuruş, 4+1 bilen 231 kişi 355 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira 25'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2+1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1+1 bilen 230 bin 262 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.