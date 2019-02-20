Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 20 Şubat Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama ekranı
Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 20 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu'nda bu haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 20 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.
Şans Topu oyununun 923'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 338 bin 910 lira 13 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 4 bin 417 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 192 kişi 368 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 788 kişi 33 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 202 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 600 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 941 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 193 bin 346 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 649 bin 117 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 938 bin 740 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 523 bin 529 lira 41 kuruş aktarıldı.
8, 10, 13, 14, 18 + 3
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Şans Topu oyununun 922'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 632 bin 145 lira 38 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun geçen haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 321 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 146 kişi 433 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 649 kişi 31 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 947 kişi 21 lira 80'er kuruş, 3 bilen 76 bin 346 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 44 bin 733 kişi 6 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 146 bin 734 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 475 bin 4 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 839 bin 534 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 468 bin 255 lira 42 kuruş aktarıldı.
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