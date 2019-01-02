Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve yeni yılın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleşti. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu'nda bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Heyecan yaratmaya devam eden Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 159 bin 686 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 9 kişi 7 bin 97'şer lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 194 kişi 329 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 768 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 398 kişi 19 lira 70'er kuruş, 3 bilen 78 bin 988 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 48 bin 816 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 309 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisi Ankara'nın Çankaya, diğer ikisi ise İstanbul'un Maltepe ve Kütahya'nın Hisarcık ilçelerinden yatırıldı.
Şans oyunun bu haftaki çekilişinde 2 milyon 129 bin 154 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 848 bin 546 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 473 bin 145 lira 43 kuruş aktarılacak.
5, 18, 22, 24, 31 + 2
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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