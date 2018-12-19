Şans Topu sonuçları açıklandı... 19 Aralık Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama
Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 19 Aralık Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Büyük heyecan yaratmaya devam eden Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişi bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 19 Aralık Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 346 bin 209 lira 77 kuruş ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 562 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 337 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 772 kişi 32 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 163 kişi 18 lira 80'er kuruş, 3 bilen 79 bin 488 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 57 bin 670 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 320 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 596 bin 746 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 776 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 903 lira 86 kuruş aktarıldı.
12, 14, 15, 25, 33 + 8
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 661 bin 888 lira 99 kuruş ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 91 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 158 kişi 419 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 264 kişi 38 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 641 kişi 23 lira 80'er kuruş, 3 bilen 69 bin 584 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 42 bin 340 kişi 7 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 143 bin 983 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 544 bin 405 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 937 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 287 lira 66 kuruş aktarıldı.
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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