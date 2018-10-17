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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 21:18, Son Güncelleme:

Şans Topu sonuçları açıklandı... 17 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

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Şans Topu sonuçları açıklandı... 17 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 17 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaralar belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 17 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 178 bin 57 lira 30'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi, 3 bin 957 lira 35'er kuruş; 4 artı 1 bilen 271 kişi, 263'er lira; 4 bilen 3 bin 4 kişi, 31 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 778 kişi, 15 lira 35'er kuruş; 3 bilen 86 bin 638 kişi, 3 lira 85'er kuruş; 2 artı 1 bilen 72 bin 75 kişi, 4 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 184 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Balıkesir'in Edremit, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Torbalı, Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldı.

6, 18, 19, 26, 27 + 5

Şans Topu sonuçları açıklandı... 17 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 42 kişi, bin 710 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 239 kişi, 300 lira 90'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 502 kişi, 27 lira 35'er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 414 kişi, 19 lira 5'er kuruş; 3 bilen 90 bin 468 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 51 bin 806 kişi, 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 208 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Eskişehir'in Odunpazarı, Kırklareli'nin Lüleburgaz, İzmir'in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı.

ŞANS.TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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