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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.08.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 15 Ağustos Şans Topu MPİ sorgulama

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 15 Ağustos Şans Topu MPİ sorgulama

Şans Topu sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı çekilişi gerçekleşen Şans Topu, milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam ediyor. Peki, Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı? İşte, 15 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Şans Topu'nda bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu. İşte, 15 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

3, 23, 24, 26, 31 + 2

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 691 bin 375 lira 15 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 15 kişi 4 bin 609 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 166 kişi 417 lira, 4 bilen 2 bin 610 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 493 kişi 21 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 541 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 233 kişi 6 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 796 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 304 bin 583 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 312 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 512 bin 129 lira 58 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 15 Ağustos Şans Topu MPİ sorgulama

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 338 bin 437 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 17 kişi 3 bin 981 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 185 kişi 366 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 205 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 537 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 71 bin 623 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 103 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 178 bin 298 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 256 bin 249 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 899 bin 35 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 501 bin 388 lira 71 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden her iki kuponun, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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